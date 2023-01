Bárbara Rey y Chelo García Cortés amadrinaron la premier de 'Cristo y Rey' en Madrid

Como antesala de su lanzamiento el domingo 15 de enero en Atresplayer Premium, Atresmedia celebró este jueves la premier de la serie Cristo y Rey con dos madrinas de excepción. Bárbara Rey, cuya vida y relación con Ángel Cristo ha servido de inspiración para esta nueva ficción, y Chelo García-Cortés, que también aparece en los capítulos, no se quisieron perder la puesta de largo en Madrid con los actores y responsables.

Jaime Lorente y Belén Cuesta en la piel de 'Cristo y Rey': de lo "terrible" de ser el domador al "tabú" con Juan Carlos I

Las dos celebrities, que han seguido de cerca todo el proceso e incluso Rey ha estado implicada en la documentación para las tramas, posaron en el photocall junto a Sofía Cristo. La hija de los protagonistas reales de este proyecto también ha estado muy implicada con la serie, como contaron en una entrevista a verTele los artífices de encarnar a Cristo y Rey en pantalla.

Jaime Lorente y Belén Cuesta encabezan el cartel de la serie y también lideraron la comitiva de Atresmedia en la alfombra roja, celebrada en los míticos Cines Callao. El creador Daniel Écija, la responsable de ficción de Atresmedia Montse García y el resto de actores principales también estuvieron presentes.

Adriana Torrebejano, Cristóbal Suárez, Artur Busquets, José Milán, Chema Adeva, Belén Ponce de León, Vicente Vergara y Diana Peñálver son algunos de estos intérpretes asistentes a la puerta de largo.

Especialmente reseñable fue el encuentro de la primera de ellas, Torrebejano, con Chelo García-Cortés, a quien interpreta en la ficción. También se mostró cariñosa con su 'doble' Bárbara Rey, que demostró ante los fotógrafos su buena sintonía con Belén Cuesta.

Bárbara Rey habló de Ángel Cristo... y de Corinna

Bárbara Rey atendió a la prensa asistente al evento y confesó ante los micrófonos que “ya ha perdonado” a Ángel Cristo. “Hay cosas que te ocurren que no se pueden olvidar. No le he deseado nunca nada malo. Hubo momentos buenos, pero no tantos”, comentó entre risas, como ha recogido este viernes Aruser@s.

La artista opinó también sobre el controvertido podcast de Corinna Larsen, en el que la empresaria desvela ciertos detalles de su relación con Juan Carlos I, el rey emérito. “La verdad es que yo no sé cómo se atrevió a decir cosas tan íntimas. Me parece muy feo”, afirmó. Preguntada sobre si se tomaría “un café con porras con ella”, añadió: “No, no me tomaría nada. No creo que a ella le gusten las porras, es muy fina. A lo mejor le gustan otro tipo de porras, pero esas no creo”.