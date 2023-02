Bárbara Rey habla sobre Corinna Larsen en TVE: “No me gustan esas personas, ha dicho cosas muy feas”

TVE estrenó este martes Vamos a llevarnos bien, el nuevo programa de Ana Morgade en La 1. En cada entrega, en medio de un plató con forma de 'ring', la presentadora está acompañada de cuatro colaboradores que tendrán como objetivo sacar el mayor número de aplausos y risas al público. Todo ello, en un combate que gana el que más caracajadas haya conseguido provocar. Los invitados tendrán que competir mientras hablan de actualidad, corazón, deporte o política, repasando con humor las noticias más relevantes de la semana.

Además, el espacio dejará tiempo para juegos, secciones y entrevistas. La primera de ellas la protagonizó Bárbara Rey, que está de plena actualidad gracias al estreno de Cristo y Rey, la nueva serie de Atresplayer Premium. La exvedette charló durante un rato con Bibiana Fernández en un set que simulaba la escena más famosa de la película Thelma y Louis.

La televisiva le preguntó a la invitada por Abu Dabi, actual residencia de Juan Carlos I: “Es un sitio maravilloso, por lo que dicen”, señaló la artista, que confesó que no tendría problema en visitar este país. “Lo mismo me planteo ir, pero es que sería muy escandaloso”, reconoció. “La gente diría: 'A qué va esta allí”, añadió antes de afirmar que, realmente, no le importa lo digan de ella. “Cada uno que piense lo que quiera”.

Bárbara Rey opina de Corinna Larsen

Bibiana Fernández no se cortó y preguntó a Bárbara Rey por Corinna Larsen: “Es una persona a la que encuentro muy anodina. A mí no me interesa lo más mínimo. Creo que es totalmente fría y distante”, expresó la entrevistada. “A mí no me gustan esas personas. Ha dicho cosas muy feas”, declaró la murciana.

Finalmente, Bárbara tuvo tiempo también de hablar sobre Chelo García Cortés, a quien considera su “amiga del alma”. “Hay algunas abanderadas que siendo lesbianas de toda la vida lo cuentan ahora y les ponen un monumento”, puntualizó Rey, que cree que “lo difícil fue hacerlo entonces”. Acto seguido, la exvedette quiso aclarar su orientación sexual: “No he sentido ningún tipo de atracción por ninguna mujer. No me gustan las mujeres en ese sentido”, aseguró.

Bárbara Rey afirmó que, pese a “la noche de amor” que tuvo con Chelo, lo que le gustaba realmente eran los hombres. “Tampoco hay tantos hombres en mi vida como se piensan. El hombre más importante de vida ha sido mi marido, aunque he sufrido mucho. Luego estuve con Frank Francés, pensaba que iba a ser para toda la vida, pero luego vi cosas que dije: No me salgo de Málaga para meterme en Malagón”, sentenció.