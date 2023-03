Bárbara Rey lamentó las consecuencias que ha tenido su entrevista con Risto: “Siguen los vetos”

Bárbara Rey acudió a El Hormiguero para para presentar su nueva docuserie Una vida Bárbara. Bárbara Rey, retrato de una superviviente y promocionar la serie Cristo y Rey que narra varios episodios de su historia con Ángel Cristo.

Bárbara Rey, más directa que nunca con Risto: cómo conoció a Juan Carlos I, las grabaciones y el dinero público

Sobre esta última aseguró sentirse “muy orgullosa” y “loca de contenta” con el trabajo de todo el equipo. Además de subrayar que lo que narra la ficción “es totalmente fiel a los hechos, todo lo que sale pasó, y pasan más cosas pero había que hacerlo en ocho capítulos”, lamentó.

Pero es que su matrimonio con el domador de circo dio para mucho, como ella misma relató al detalle en su visita a Viajando con Chester. Sentada frente a Risto Mejide contó varias escenas de malos tratos y llegó a concluir que gracias a la serie, y a revivir también las mejores etapas de la pareja, se había “vuelto a enamorar” de él.

Unas palabras que quiso matizar frente a Pablo Motos por el alud de mensajes que le habían llegado sobre ellas: “No es que me volviera a enamorar, pero esta serie ha hecho que le perdone totalmente. He visto un momento de su vida y después lo que le hizo la droga, el alcohol y todo el proceso. Sé que Ángel quiso mucho a nuestros hijos, he visto a mi hija feliz al saberlo, y al perdonarle a él, les he visto felices a ellos. Me siento muy bien sin odio y rencor”, aclaró.

Para más tarde, hablar de cómo se truncó su carrera desde que inició una relación con Juan Carlos I, al que hubiera deseado no conocer nunca porque su vida era feliz antes de que se interpusiera él. Según explicó en el Chester, él fue el responsable de que le vetaran en varias cadenas, cuando antes de que se le cruzara ella trabajaba sin parar.

Algo que le sigue ocurriendo en la realidad porque el emérito continúa censurándola, según ella: “Después de un programa extraordinario con Risto, con una audiencia que no la había habido nunca, ahora ya no tengo cabida. Se demuestra que sigue la estela de los vetos que provienen de donde provienen. Siguen siendo las amistades peligrosas que sabemos cuáles eran. Algunas ya no están aquí pero tienen descendencia”, aseguró sobre esa “mano negra”.