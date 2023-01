Bárbara Rey lanza pullas a Telecinco con Sonsoles Ónega y habla de su relación con Juan Carlos I

Sonsoles Ónega recibió este jueves la visita de Bárbara Rey. La exvedette acudió a Y ahora Sonsoles para promocionar Cristo y Rey, serie que se estrenó el pasado domingo en Atresplayer Premium. La ficción, en la que ella ha participado activamente, asesorando a sus creadores en el guion, aborda su relación con Ángel Cristo y cuenta el romance que vivió con Juan Carlos I, el cual llegó a convertirse en un 'asunto de Estado'. La presentadora de Antena 3 preguntó por todos estos temas a su invitada, que desveló por qué se ha decidido a hablar ahora sobre su vida.

La periodista quiso saber “por qué se cuenta ahora su historia”, momento que la entrevistada aprovechó para lanzar varias pullas aparentemente contra Telecinco y Sálvame, aunque no llegó a mencionar el título del programa. “Llevan hablando todo el mundo de mí, escriben libros, dicen, comentan en un programa de televisión... Si ven que eso da audiencia, me están machacando durante dos o tres meses y luego otra vez”, empezó diciendo.

Bárbara Rey y la demanda que ganó

“Todo el mundo viviendo de contar cosas de las que no tienen ni idea. Y algunos se creen que lo saben todo y no, ni muchísimo menos. De hecho, ha habido una demanda que yo gané el año pasado y que nunca lo han dicho”, desveló Bárbara Rey, que contó que la “pusieron verde, dijeron de mí de todo y dijeron una serie de cosas que yo había recibido y que no es cierto”. “Y yo les gané. Para decirlo no hubo problema, porque eran todos los días. Pero a la hora de haberles ganado la querella que les puse, no han comentado lo más mínimo”, añadió la murciana

“No tiene que ver el hablar contigo, estar así y ver la serie, que ir a un programa donde solamente te están metiendo los dedos y te están provocando para que tú tengas que enfrentarte, porque te tienes que defender”, continuó explicando la invitada. “Yo tengo mi carácter y es que si no, me comen. Pero lo saco solamente si me provocan y si lo necesito, porque me tengo que defender. No puedo dejar que cualquiera me venga a grito pelado. Pero soy muy tímida en muchas cosas, muy sensible, muy sentimental, muy enamoradiza, muy madre”

Bárbara Rey habla sobre su relación con Juan Carlos I

Durante su entrevista, Bárbara Rey no tuvo reparos en abordar junto a Sonsoles Ónega algunos aspectos de su polémico romance con el rey emérito, al cual asegura que conoció antes que a Ángel Cristo: “Sabía que era una relación que no iba a durar mucho tiempo, y eso lo debería haber sabido todo el mundo que ha estado con él”, empezó señalando, mientras confirmaba que el palacio que aparece al final del primer episodio de la ficción es Zarzuela. “No voy a entrar en qué condiciones yo he entrado ahí en algunas ocasiones, por distintos motivos”, matizó.

La murciana desveló ante las cámaras de Antena 3 que lo que sucedía en su relación con Juan Carlos I solo se lo contaba a una amiga. “Me hubiese gustado que no hubiese ocurrido nunca. No ha sido bueno para mí”, reflexionó a toro pasado la invitada, que habló de la gargantilla que le regaló el exmonarca en un hecho que también se verá en la serie de Atresmedia. “Era un collar con los signos del zodiaco porque me conocía y sabía que me gustaba”, rememoró.

Finalmente, antes de despedirla, Sonsoles Ónega agradeció que hubiera sido “muy generosa con la audiencia de Antena 3”. “Creo que también lo has sido para esta serie de Atresplayer y yo te tengo que dar las gracias por haber venido”, concluyó la presentadora. “Y yo te las doy a ti por dejarme hablar y decir todo lo que he dicho, porque no es fácil. Depende quién tienes al lado y cómo te habla, eso te puede producir que tu quieras hablar o no. Es una gran parte tu labor para que yo haya podido expresarme como lo he hecho”, contestó Rey en otra posible pulla a Mediaset antes de darle un abrazo a la periodista.