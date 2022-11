Batalla campal en 'Pesadilla en El Paraíso' con su nueva expulsión y el estallido de Sobera: “¡Da asco escucharos!”

La gala 12 de Pesadilla en El Paraíso vivió su peor batalla campal en pleno directo, tras ver los vídeos de las últimas peleas entre los granjeros, y acabó con dos de ellos fuera de su lugar de reunión.

Lara Álvarez intentó calmar los ánimos en varias ocasiones pero le fue imposible y es que la los concursantes ya notan que se acerca el final del programa, se aguantan cada vez menos y luchan por mantenerse en el reality cuanto más tiempo mejor.

Reunidos frente a la presentadora, vieron un resumen de cómo casi cada día de la semana habían discutido por cualquier cosa: el liderazgo de Dani fue muy criticado por ser un “mal capataz y un chivato generando dificultades en la organización de las tareas”.

Aprovechando la “capitanía” de su novio, Bea y Danna protagonizaron robos de comida nocturnos que destaron la polémica y la indignación de sus compañeros: “¡Qué asco, qué puta vergüenza!” exclamaba Iwan que hasta salía de cámara. “Que esto tampoco es Supervivientes”, argumentaba la influencer para calmar unos ánimos que no se rebajaron.

Pero es que la prueba semanal de elaborar mosto también creó otra gran discusión que dividió a la casa en dos bandos: el de Daniela e Israel y el de Bea y Dani. Una tensión que se trasladó hasta plató donde estaban los defensores y familiares de los concursantes. Entre todos ellos discutieron tanto que hicieron explotar a Sobera al no poder controlarles:

“¡Basta ya, da asco escucharos! ¿Dónde está vuestra educación? Es horrible escuchar hablaros así. Callaos de una puñetera vez, es que encima que no tenéis educación os poneis a este nivel”, sentenció ante el silencio de todos ellos.

La audiencia se decanta por uno de los enemigos

Manuel González y Danna Ponce eran los nominados de la semana. Convertidos en enemigos íntimos, tras casi haberse convertido en pareja durante las primeras semanas, ahora se disputaban la continuidad uno frente al otro.

Él había entrado soltero al reality y ella con novio. Pero la química había surgido entre ellos casi desde el primer momento en que se vieron. Hasta que durmieron juntos y ella se arrepintió y pidió perdón a su chico. Lo que provocó el distanciamiento irremediable de ambos.

Con la nominación de los dos pudieron ver de qué lado estaba la audiencia: de un rechazado Manu o de una arrepentida Danna. Lara les sacó de dudas: “Con un 57%, los espectadores han decidido que la persona expulsada sea Danna”.

Él lo celebraba por todo lo alto, mientras ella agradecía la experiencia: “Estoy muy contenta de que se me haya dado esta oportunidad. He vivido estas semanas a tope y estoy feliz porque fuera también me espera algo bonito”, aseguró.

Y dedicó palabras solo a quienes habían sido sus apoyos: “Para mí Daniela es una clara finalista, Iwan es un estratega total pero muy leal y Bea tiene una herida en común conmigo, la llevo en el corazón”.

Los dos nominados de la semana

Victor Janeiro era el nuevo inmune de la semana por lo que nadie pudo nominarle y él fue el primero en dar un nombre: Bea. Como él, hasta cinco compañeros votaron a la ganadora de GH y se convirtió en la nominada.

Danna regresó para poner el otro brazalete al más obvio: “Mi corazón y mi razón me dicen que se lo ponga a Manu”. Mientras él respondía con esperanza: “Me lo esperaba, sabía que me lo iba a poner a mí. Yo quiero quedarme aquí y hasta el final”.