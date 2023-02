Bayona respondió en 'Salvados' al ataque de Santiago Abascal al cine español

La nueva entrega de Salvados de este domingo, arrancó con una intro que rezaba: “Carla Simón y JA Bayona, en 'Para todos los públicos'”, dedicada al cine español.

En ella, Gonzo y su equipo se trasladaron hasta un instituto público de Barcelona, en el barrio de la Trinitat Vella de Barcelona, donde creció Juan Antonio Bayona. Allí hablaron con algunos alumnos, a la vez que con el citado director de cine y Carla Simón, cuya última película, Alcarrás, está nominada a 11 Goyas.

A menos de una semana para la gala de los Premios Goya, los dos profesionales analizaron la imagen del cine nacional y qué papel juega en nuestra sociedad. Con algunas preguntas del presentador, que Bayona calificó de “trampa”.

La primera de ellas fue la de si los jóvenes prefieren “cine español o cine americano”. Entre risas, Bayona argumentó lo siguiente: “La pregunta es trampa. La pregunta debería ser ¿cine bueno o cine malo? Porque en el cine español no podemos hacer películas más diferentes, Carla, yo o Santiago Segura”.

Sobre el mismo Segura preguntó Gonzo a los estudiantes que confesaron haber ido más al cine a verlo que a Simón. Un fenómeno del que también opinó Bayona: “Es maravilloso que exista Santiago porque da de comer a mucha gente y los cines se llenan. Las películas más taquilleras del año, en los últimos años, han sido españolas. Es más el debate 'cine independiente o cine comercial', que suele ser americano. Yo, por ejemplo, en España soy un director comercial cuando hago promo, y en Estados Unidos soy un autor de cine independiente. Las etiquetas hay que cogerlas con las puntas de los dedos” señaló.

Gonzo también preguntó a ambos invitados por algunas de las dudas que genera la situación actual del cine. Sobre el coste, Bayona señaló que “teniendo en cuenta que es la oferta de ocio más barata que hay, no me parece cara”. En cuanto al poder de las plataformas: “Gracias a ellas se llega a un tipo de cine que no llegarías sin ellas”, confesó.

Y otra de las grandes preguntas fue por la competencia del cine con las series o las redes sociales. Alguno de los estudiantes aseguró que mientras ve una película necesita hacer otras cosas a la vez o que incluso la ve a un ritmo más rápido. Una necesidad de estímulos que Bayona señaló como la clave de la nueva generación: “Por eso prefieren ver tres capítulos de una serie que una película de tres horas, porque la narrativa de la serie no deja de daros estímulos”.

Pero aseguró que preferir redes sociales antes que cine no es comparable: “TikTok son 3 horas vacías de tu vida, es llenar tu vida de estímulos pero ¿qué te queda después?”.

Para terminar, Gonzo pidió la opinión sobre las palabras de Abascal en las que aseguró que no veía cine español y que prefería ver a Mel Gibson: “Gente que ama mucho la patria, detesta el cine español. Santiago Abascal en 2019 decía que nunca ve pelis españolas y que prefiere ver películas de Mel Gibson y Clint Eastwood”, recordó el presentador.

Simón no entendía la razón de que no apoyen el cine español: “No sé si creen que la gente del cine es más de izquierdas, toca temas que incomodan a la sociedad. Son más críticos y por ello dicen eso”, respondió Simón. Y Bayona zanjó: “Es una simplificación del discurso y se utiliza la cultura como arma arrojadiza. La cultura no es de izquierdas, ni de derecha, la cultura es lo que somos”.