BBC excluyó a Chanel de Eurovisión 2023 por no encajar con el planteamiento “creativo” de este año

Eurovisión 2023 va calentando motores para su final el próximo 13 de mayo en Liverpool. Sin embargo, la ausencia de Chanel entre las actuaciones especiales del certamen ha sido destacada, y ahora se sabe el porqué.

La respuesta de Chanel tras conocerse que no actuará como invitada en Eurovisión 2023

Hace unos días la cadena pública británica daba a conocer las estrellas especiales que actuarían en Liverpool, siendo los ganadores de Turín 2022, Kalush Orchestra, los que abrirán Eurovisión 2023. A ellos les acompañarán tres representantes del certamen del año pasado, Sam Ryder y Cornelia Jakobs, segundo y cuarta clasificada en representación de Reino Unido y Suecia, y Mahmood, que fue sexto por Italia junto a Blanco.

La ausencia de la candidata española que logró un tercer puesto en el certamen llamó especialmente la atención, provocando las declaraciones de Chanel que respondió a un comentario en TikTok y dijo: “Si por mí fuera estaría repartiendo jugo de mango”. Y es que, la falta de la artista española es más notable cuando todo el top-4 de Eurovisión 2022 llevará a cabo actuaciones musicales.

Descartada por su estilo “diva sensual”

Según Nius, quienes contactaron con el equipo responsable del certamen musical europeo por parte de la BBC, la cadena pública no ha querido hacer “ningún tipo de comentario oficial al respecto”. Sin embargo, la explicación interna que se parece manejar dentro de la cadena, es que Chanel no encajaba en la escaleta del espectáculo, siendo por razones “creativas” por lo que no ha sido invitada ni a la final, ni a las semifinales, que se completarán con actuaciones ajenas a la competición.

Aseguran que “no es nada personal”, y que la decisión responde a “criterios televisivos”. Su nombre se barajó entre las posibilidades, pero su estilo “diva sensual” no concuerda con el espíritu tradicional por el que habría apostado la BBC para el certamen.

RTVE recalca sus “excelentes relaciones” con BBC y Chanel

Además, el ente público parecía no tener claro qué canción sería perfecta para el retorno de Chanel, por lo que fue excluida de la lista de candidatos por otros que se amoldasen más a la línea creativa del certamen.

Además, el medio citado se ha puesto en contacto con RTVE, que aseguran a través de un portavoz que no tienen “nada que decir, salvo que RTVE tiene excelentes relaciones con la BBC y con Chanel”. No olvidemos que la artista forma parte del jurado de Cover Night, actualmente en emisión en la cadena pública.