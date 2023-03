Belén Esteban abandonó 'Sálvame' en directo por una bajada de azúcar

Belén Esteban estaba llamada a ser una de las protagonistas de este lunes 6 de marzo en Sálvame por la reciente ruptura entre su amiga Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Sin embargo, la colaboradora se vio obligada a dejar el programa apenas unos minutos después de comenzar a causa de una bajada de azúcar.

Cuando sólo habían transcurrido diez minutos desde el inicio del magacín, la tertuliana, que en ese momento se encontraba opinando sobre los motivos de esta mediática separación, miró el móvil y lanzó una petición al equipo: “Por favor, ¿me podéis traer un sobre de azúcar? Gracias”.

La propia Belén tranquilizó a los espectadores, asegurando que se encontraba perfectamente y únicamente necesitaba regular los niveles de glucosa en sangre a causa de su ya conocida diabetes. “La bomba me pita. No hay problema ninguno, estoy perfecta. Me está pitando porque me está bajando el azúcar”, explicó.

Inmediatamente a continuación ya apareció en pantalla con un vaso de agua con azúcar en sus manos, pero cinco minutos después se le vio hablar por teléfono y abandonar su hueco en la mesa del plató sin hacer más comentarios.

Al volver de la primera pausa publicitaria, Belén Esteban ya no se encontraba en Sálvame. Las presentadoras Adela González y Terelu Campos no hicieron referencia a la ausencia de la colaboradora, pero un micro abierto de la propia protagonista hablando de unos análisis evidenció que salió para hacerse algún tipo de prueba. La tertuliana no regresó al programa en toda la emisión.

Desde la productora La Fábrica de la Tele explican a verTele que Belén se encuentra mejor, y que tuvo que ausentarse del magacín este lunes por una bajada de azúcar.