Belén Esteban salta a presentadora de 'Sálvame' con mensaje a Adela y Terelu: “No vengáis que no hace falta”

Sálvame ha arrancado este último martes de 2022 con una sorpresa en su alineación: Belén Esteban ha ejercido como presentadora desde plató ante la ausencia de Adela González y Terelu Campos. Con las dos presentadoras habituales de “excursión” por la calle Goya de Madrid, la “princesa del pueblo” ha tomado las riendas del plató durante la primera hora del programa, el Limón. Eso sí, lo ha hecho a su estilo.

Kiko Hernández asegura que Belén Rodríguez ha denunciado a 'Sálvame': "Va a llegar en breve"

Más

“Buenas tardes a todos los telespectadores que nos están viendo desde casa y a toda la gente que nos acompaña aquí. Tengo un...”, comenzaba entonando antes de callarse al recibir instrucciones por el pinganillo. Instrucciones que no recibía de la mejor de las maneras: “David [Valldeperas], nos ve mucha gente de España, del mundo y de América. No había acabado, ¿vale?”.

“Hoy me han puesto a mí de presentadora porque como ustedes sabrán Adela y Terelu están en la calle Goya”, explicaba antes de lanzar a sus compañeras un mensaje: “No vengáis que no hace falta. Aquí estoy yo”.

“David, ¡déjame que sé decirlo!”

Sin perder tiempo, le tocaba moderar la mesa de tertulia, no sin antes volver a tenerlas con Valldeperas, director del programa: “Bueno, vale, David, pero déjame presentar a mis compañeros, que me hace mucha ilusión”, le cortaba, antes de introducir al público a “un buen elenco” de colaboradores: “David, ¡déjame que sé decirlo!”. Ahora bien, los nervios del momento le provocaban que titubeara con los nombres, al confundirse con Marta López y Gema López.

Pese a estos inconvenientes, Esteban trató de no perder el hilo y seguir liderando el magacín, dando paso a la conexión con las presentadoras titulares. Estas dos se encontraban en las inmediaciones de la discoteca madrileña donde se produjo una trifulca en la que se ha implicado a Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón. “Un altercado... Muy... Muy chungo, muy chungo”, lo definió la presentadora circunstancial.

El mensaje de Esteban a la audiencia

Tras dar Campos y González las claves de lo ocurrido, y avanzar la primera que tenía declaraciones del sobrino del rey Felipe VI, las dos anunciaron su próxima vuelta a plató. Esteban, eso sí, trató de aprovechar su puesto prioritario en plató para lanzar un mensaje al público, a pesar de la insistencia de Valldeperas: “No me interrumpas porque voy a seguir”, le advirtió ella.

“La vida está para vivirla, no para buscar problemas. Lo bonito de la vida es disfrutar, lo malo es que os pase algo a vosotros. Pero vosotros pensad en vuestros padres, abuelos y tíos. La vida es para vivirla, no para buscar movida. ¡Que viva la vida!”, proclamó, antes de que Laura Fa apuntara que Froilan “se pasa de vivirla”. Pasadas las 17:00 horas, González y Campos llegaban a los estudios de Mediaset y todo volvía a la normalidad.

Hay que recordar que durante la pasada temporada, Esteban ya ejerció como presentadora de su propio microespacio dentro de Sálvame, Lo de Belén. Al estilo de El diario de Patricia, esta sección autónoma formó parte de los múltiples intentos por relanzar la audiencia del programa y desapareció al cabo de pocas semanas.