Belén Esteban deja en evidencia a Kiko Hernández al desvelar sus conversaciones: “Todos habéis hablado mal”

Una de las protagonistas de la entrega de esta tarde en Sálvame ha sido Belén Esteban, que entraba en directo en una conexión que hacía Alonso Caparrós desde Paracuellos del Jarama, con plató.

La colaboradora vivió la cara y la cruz en ese rato que estuvo ante la cámara. Por un lado, Jorge Javier Vázquez le dejó cortada al confesarle un reproche y por otro, Kiko Hernández provocó el estallido de ella que se puso de lado de las Campos.

Por orden de los acontecimiento, el primero en conectar con la Esteban era el presentador que le saludaba con tono irónico: “Bienvenida a mi programa, Belén”. Unas palabras a las que ella respondía con una sonrisa pero señalando que también era su espacio: “Estoy muy contenta de tus vacaciones, sé que te lo has pasado muy bien”, decía al coincidir con él por primera vez tras su descanso.

Y él decidía no guardarse un reproche hacia ella, relacionado con las publicaciones que se han hecho durante su ausencia: “Si no te lo digo reviento. Toda España pendiente de mi despido y no me has enviado un mensaje para ver cómo estaba viviendo yo este acontecimiento”.

Pero ella dejó clara la razón de tal actitud: “Sabía que era mentira por eso no te he enviado un mensaje y quería dejarte disfrutar de tus vacaciones. Si sé que es verdad lo que estaban diciendo sabes que me falta tiempo para llamarte e ir contigo pero sabía que era mentira”.

Una explicación que no acabó de convencer a Jorge Javier: “Pero podía estar dándome cabezazos contra la pared, necesitaba un mensaje de apoyo, el movimiento se demuestra andando”.

Belén, muy crítica con Kiko Hernández por la salud de María Teresa Campos

Segundos después fue Kiko Hernández el que conectó con Belén Esteban para comentar lo del presunto topo de la familia Campos. Sin embargo, su compañero afeó el gesto: “¿Tú crees que en esos momentos, que sabemos que María Teresa no está pasando un buen momento de salud, es momento de decir esto?”, preguntó.

Kiko no dudó en defenderse: “Si yo me entero que tu madre tiene un cuidador y va contando lo más grande y no la trata al 100% ¿Te gustaría que te lo dijera? Cuanto antes se ataje, mejor”. Pero Belén le replicaba que podría haberlo hecho en privado, mientras que él se disculpaba asegurando que lo hacía porque estaban señalando a otros nombres como topos.

Y Belén, harta de las justificaciones del colaborador, desveló lo siguiente: “¿Te puedo decir una cosa y no te vas a molestar? Los días que habéis ido a comer, todos habéis hablado mal, tú, Belén, Gustavo y Ainhoa”, soltó provocando la indignación de Hernández.