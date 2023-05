Belén Esteban se atreve con 'El Chiringuito' y anuncia sus planes tras 'Sálvame', con oferta de una plataforma

Belén Esteban ha empezado a planificar su futuro tras la inesperada cancelación de Sálvame. Aunque la tertuliana estaba convencida de que a su programa le quedaba mucho camino por delante, la nueva cúpula de Mediaset tenía otros planes para el magacín de La Fábrica de la Tele, que se despedirá de la audiencia el 23 de junio.

Cuando esto ocurra, 'la princesa del pueblo', que tenía previsto poner fin a su carrera en los medios de comunicación, se tomará un descanso “hasta septiembre, octubre o noviembre”. Pero no se alejará definitivamente de las cámaras.

“Ahora trabajo mucho menos, pero he estado en la tele de lunes a sábado todos los días... y ahora quiero trabajar mucho menos”, ha explicado en el podcast de YouTube Club 113. Declaraciones estas que van en la línea de lo que apuntó hace unos días: “La tele no la voy a dejar porque me gusta. Trabajaré menos días, pero no dejaré la tele. Nos merecemos un descansillo después de tantos años”, confirmó.

Si bien es cierto que Sálvame es su mayor plataforma, proyectos no le faltan como empresaria e influencer, aunque de momento se mantendrá fiel a La Fábrica de la Tele, productora del programa en el que trabaja desde hace 14 años.

“Yo soy de La Fábrica. Cuando me digan 'hasta aquí', que todavía no me lo han dicho, me voy a dedicar a mi empresa, iré a algún programa de televisión, me haré dos o tres exclusivas al año en alguna revista... pero con tranquilidad”, anuncia la tertuliana, que dice estar cansada del ritmo frenético que lleva a cuestas.

Anuncia que tiene la oferta de una plataforma “muy importante”

La de Paracuellos tiene más proyectos entre manos, alguno cocinándose a fuego lento en las plataformas a las que ella misma responsabiliza del desgaste que está sufriendo la televisión.

“A mí me están haciendo ofertas en plataformas muy importantes. Me encanta lo digital, pero yo ahora mismo estoy en Sálvame”, confiesa la celebrity, mordiéndose la lengua para no dar más detalles sobre esta iniciativa que se estaría gestando bajo el paraguas de alguna de las grandes plataformas de streaming.

A todo ello se suma una breve incursión en un programa de la competencia. Se encontró con Josep Pedrerol en una fiesta y parece que es así como surgió su próxima asistencia a El Chiringuito de Jugones, la tertulia deportiva que el catalán presenta en Mega, canal de Atresmedia.

“El hombre fue encantador. Y yo, que me encanta el fútbol, soy del Atleti a muerte, le dije que tenía que ir a su programa. Voy a ir, voy a ir. Está muy bien el programa. Lo ve un mogollón de gente y me alegro por ellos, me gusta verlo”, reconoce.

No obstante, se muestra sorprendida por el altísimo voltaje de las broncas que se viven en el plató de El Chiringuito. Es “peor” que Sálvame, exclama la colaboradora.

“No conozco a nadie que tenga un audímetro”

Por otra parte, Belén Esteban ha criticado el actual sistema que se utiliza para medir las audiencias de televisión, muy deterioradas ahora, dice, por la competencia de las plataformas.

“Te compras un televisor y alguien te dice si quieres poner un aparato para medir la audiencia. Todas las teles que tenemos no tienen ese aparato. Tienes que firmar un contrato para no decir a nadie que tienes eso. Yo no tengo ese aparato. No conozco a nadie que lo tenga (...) Yo creo que ese aparato lo tendría que tener toda la gente de España. Tendría que venir el aparato ya puesto en la tele. No sabes realmente la audiencia que haces”, se queja la tertuliana.