Belén Esteban se emociona en directo por el fin de 'Sálvame' y Terelu confirma cómo se enteraron de la cancelación

Restan únicamente 14 programas para el adiós de Sálvame, que pondrá el punto y final a 14 años de historia en Telecinco el próximo 23 de junio. Una fecha que el equipo tiene marcada en el calendario desde que se hizo oficial la noticia de la cancelación, y sobre la que sus colaboradores y protagonistas se pronuncian cada vez con mayor sinceridad.

Terelu Campos abandona el plató de 'Sálvame' entre lágrimas tras una emotiva llamada de Carmen Borrego

La última en hacerlo ha sido Terelu Campos, que en su visita al podcast Menudo Cuadro ha hablado sobre cómo se encuentra al saber que el programa termina: “Estoy acojonada y me da mucha pena. Las cosas empiezan y se acaban, y yo he empezado y acabado muchos programas en mi vida. Pero bueno, creo que se puede hacer de muchas maneras”, comienza diciendo en la entrevista.

En su charla con David Andújar y David Insua, Terelu recuerda que la tarde en la que saltó la bomba se encontraba en directo con Patiño. “Estaba presentando con María y ella me enseña lo que publica El Mundo. Y digo, ¿esto que es? y se lo mando a Óscar Cornejo”, relata. “Sólo voy a decir que él no lo sabía. Nada más. Y esa es la realidad. Siento que no les guste a algunos la realidad, pero es que fue como fue e inventarse otra cosa me parece innecesario”, afirma, confirmando algo que ya se había comentado, pero que hasta ahora no de su boca.

“¿Que se iba a comunicar de otra manera? Yo no lo sé, no estoy en la dirección de ninguna cadena. ¿Que hubo una filtración? Sí. ¿Cómo fue? No tengo ni idea”, añade el rostro de Sálvame sobre la gestión por parte de Mediaset de una de sus marcas estrella de los últimos años.

Belén Esteban se emociona al ver el final de 'Sálvame' más cerca

Tampoco está pasando un buen momento Belén Esteban, que este lunes vivió un bajón durante el programa por ver el final cada vez más cerca. “He tenido un momento de bajón. Cuando veo ahí los días y veo que pone 15, me emociono”, comentó emocionada la colaboradora, refiriéndose a un contador que está presente en el plató y que indica los programas que restan para echar el cierre.

Con lágrimas en los ojos, aclaró: “No lloro de tristeza ni de pena, pero voy a echar mucho de menos todo: a mis compañeros, al público, a mis jefes, a mi equipo... Llevamos aquí 14 años. Hemos discutido, nos hemos matado, nos hemos querido con locura (...) Voy a echar de menos a los de sonido, a los cámaras... que se han comido todo lo nuestro”, añadió.

Belén Esteban aseguró que “Sálvame ha sido y será el programa de mi vida” y explicó que por la calle sigue recibiendo el calor del público. “¿Sabéis lo que más me emociona? Toda esa gente mayor que me para y me pregunta qué vamos a hacer. No os preocupéis, que la vida sigue”.