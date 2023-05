Belén Esteban, por la entrevista de Jesulín con Bertín: “Si me dejaran, haría más audiencia que 'Tu cara me suena'”

La entrevista de Bertín Osborne a Jesulín de Ubrique en la vuelta de Mi casa es la tuya todavía no se ha emitido, pero ya está dando que hablar. Especialmente en Sálvame, donde Belén Esteban tuvo que hacer un ejercicio de contención este martes por petición de la dirección y de su hija, y donde a pesar de todo dejó más de un titular.

Jesulín de Ubrique volverá a Telecinco como primer invitado de Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'

La colaboradora se situó en el foco este 2 de mayo tras conocerse que el padre de Andrea se sentará de nuevo en un programa de Telecinco, años después, para hacer un repaso a su vida. Una participación televisiva que no será la única, pues el torero va a marcarse un 'tour' que pasará también por El Hormiguero de Antena 3, El camino a casa de laSexta y MasterChef Celebrity de TVE.

“Estoy muy contenta de que Jesús ahora se pase por todas las cadenas de televisión. Por laSexta, por Antena 3, por TVE, por Telecinco... estoy contentísima de que trabaje. Además le va a venir bien a él como persona”, comenzó diciendo la Esteban en Sálvame, con cierta ironía.

“Yo he hablado mucho de él, pero hace cinco años que no hablo”, prosiguió la tertuliana estrella de Telecinco, que se inhibió a meterse en una 'guerra' con su ex por una promesa realizada a su hija: “Lo único que tengo que decir es que a lo que más quiero le prometí que no iba a hablar. Jesús no hablará de mí, os lo garantizo ya, y no hablará de la persona que tenemos en común. Y no tengo nada más que decir. Podría decir tantas cosas... lo que no sabe la suerte que tiene de tener a la persona en común que tenemos”.

“Mi director me ha dicho que me calle”

Preguntada por si le sienta mal que Jesulín reaparezca en Telecinco, contestó sincera: “Me sienta mal que una señora que pone veinte demandas a una cadena, se le haga una entrevista al marido aquí. Es mi opinión, y no me pienso callar en nada. Estoy muy contenta que vaya a una cadena, a otra, a ”mi“ cadena. Pero no quiero hablar de esta persona porque a lo que más quiero se lo prometí. Si me dejara...”, deslizó Belén.

Quien no “le deja”, además de su hija, es el director de Sálvame Alberto Díaz, tal como ella misma desveló: “Y me callo porque una persona que aquí quiero, que es Alberto Díaz, mi director, me ha dicho que me calle. Si no, soltaba las fallas de Valencia. Pero no lo voy a hacer, porque tu primogénita me lo ha prohibido y ante esa no hay nada ni nadie. Sólo te voy a hacer una pregunta: ¿sabes dónde vive? La ciudad sí, la calle no tienes ni p... idea”, añadió mirando a cámara, y visiblemente enfadada.

Su enfado lo intentó rebajar el mismo director, con gritos de “¡ya!” que se escucharon en el plató. Pero en paralelo, sus compañeros siguieron ahondando en el asunto: “¿Por qué crees que de ti no habla?”, le preguntaron. “Porque no tiene cojones”, respondió rotunda Belén. “¿Crees que te teme?”, agregaron. “A mí no me teme, teme a otra persona”, añadió por su parte la colaboradora.

“Ya me estoy calentando, y no quiero”, lamentó la Esteban, a la que pudo la emoción. “La suerte que tiene él es que a mí [mi hija] no me deja [hablar]. Si a mí me dejara, hacía más audiencia que Tu cara me suena”, sentenció. Cuestionada sobre si cree que en algún momento terminará abriendo la caja de los truenos, volvió a referirse a la promesa realizada a Andrea: “No, por ella no llegará ese día. Es lo que más quiero en mi vida”.

Ya para terminar, Belén Esteban envió un mensaje a cámara para agradecer a los pilares de su vida su apoyo en todo momento. “Sólo tengo que agradecer a varias personas de mi vida. Una es mi padre que no está, que era su ojito derecho. A ti, mamá, y a mi hermano Cuqui y mi hermano Juan. A mis cuñadas Sandra y Alma, que nunca han ido a la tele. Y sobre todo a una persona que se llama Miguel Marcos Martín, que ha sido el verdadero padre de mi hija. Gracias, cariño. Gracias, porque él tiene su familia, pero nosotros tenemos a la nuestra y somos tres: tú, yo y ya sabes quién más”, concluyó emocionada.