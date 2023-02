Belén Esteban estalla contra Alicia Senovilla en 'Sálvame', que reabre su vieja guerra: “A mí nadie me ha salvado”

Sálvame lleva dos días incluyendo prácticamente los mismos contenidos en su escaleta. Además de los amores secretos de Maradona, informaciones sobre el estado de Gina Lollobrigida antes de morir, y la reaparición de Jorge Pérez junto a Paz Padilla, el programa de Telecinco ha reabierto un viejo enfrentamiento entre Belén Esteban y Alicia Senovilla.

'Sálvame' recurrió a un "amor secreto" español de Maradona para contrarrestar la llegada de 'Pecado original' a Antena 3

Más

Este lunes, el espacio de corazón de Mediaset emitía unas imágenes en las que la presentadora defendía a Jesulín de Ubrique ante el posible lanzamiento de su propia docuserie: “Me parece muy interesante, tiene mucho que contar. Siempre lo ha tenido, pero otros hablaban siempre más alto”, soltó en un photocall en un claro dardo a la colaboradora de Sálvame.

Terelu Campos y Adela González recuperaban entonces unas declaraciones de Senovilla de hace cinco años en una entrevista en la que se erigía como descubridora de Belén Esteban, algo que la de San Blas ha negado. “Hace 20 años que no la veo, pero cada año o año y medio me ataca. A mí no me preguntan por ella, es ella la que siempre habla de mí, sino no pondrían aquí ningún vídeo suyo. Solo digo que ella estaba encantada de que yo hablase de Jesulín en su programa. ¡Encantadísima!”, dijo ayer Esteban ante las cámaras de Telecinco.

Belén Esteban, a Alicia Senovilla: “Me salvé yo”

Alicia Senovilla reaccionó a las declaraciones de Belén Esteban, compartiendo algunos mensajes en su cuenta de Instagram: “Si les molesta lo que digo, imaginen si supieran lo que pienso”, escribió la presentadora en unas palabras que volvieron a encender a la tertuliana.

María Patiño intentó en ese momento explicarle a su compañera los motivos por los que Senovilla se puede sentir decepcionada con ella: “Tú sabes, porque yo te lo he enseñado en privado, que ella se siente como tu salvadora, por eso te llama desagradecida”, le dijo la presentadora. “¿Salvadora de qué? Si yo me he tenido que salvar alguna vez en la vida, me he salvado yo sola. Nadie me ha salvado de nada. Nadie. Me he salvado yo solita”, dijo indignada a cámara.

Esteban aprovechaba entonces para distanciarse de Alicia Senovilla, negando que alguna vez hayan sido más que compañeras de programa: “Yo con esta señora no me he ido ningún día a tomar algo, vuelvo a repetirlo. Belén Esteban se salvó ella hace once años, ¿vale? Alicia, no te voy a dar ni media. Habla lo que quieras, di lo que quieras, pero tú no eres mi descubridora. A mí me contrata una productora, Martingala, y tú eres la presentadora de uno de sus programas. Estoy una temporada o dos, y de ahí me fui a Sabor a ti con Ana Rosa Quintana. Y de ahí me fui a Telecinco. Déjame en paz, y si quieres hablar, habla. Hace 20 años que no te veo”, sentenció, desvelando que fue Xelo Montesinos (Unicorn Content) la que intermedió para que la contratasen.

“Ella, que aquí la queremos mucho, confió en mí, me puso ahí, no Alicia, que era presentadora. Lo que sí me acuerdo es que a mí no me salvó nadie, me salvé yo misma. ¡Vale ya con el temita, que lo tengo muy superado! Os ponéis medallitas... ¡Yo es que alucino!”, concluyó la colaboradora, zanjando el asunto.