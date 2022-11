Belén Esteban habla de las audiencias de 'Sálvame' y de Sonsoles: “Aunque trabaje en Telecinco, tengo mi opinión”

Si algo ha demostrado Belén Esteban a lo largo de sus años de trabajo en televisión, es que no tiene problemas a la hora de hablar con sinceridad sobre los temas de los que le preguntan. Y si hace apenas unos días desveló que su final en Telecinco estará ligado a Sálvame, esta vez ha opinado sobre cómo ve la crisis de audiencia por la que atraviesa el magacín, y también sobre Sonsoles Ónega ahora que está en la cadena rival.

Belén Esteban habla de su retirada de la televisión: "Cuando termine 'Sálvame', yo acabaré con él"

Saber más

“Yo lo veo fenomenal. Lo que pasa es que parece que la gente está encantada de que nos vayamos todos. Que no nos vamos sólo nosotros, también hay un equipo detrás”, responde la mediática colaboradora al ser cuestionada por Bluper sobre su programa, que no atraviesa por su mejor momento, y afirma que “ha bajado de audiencia todo, no sólo Sálvame”.

Le encanta 'El Hormiguero'... “aunque trabaje en Telecinco”

Sobre Sonsoles, que hasta hace apenas unos meses era su compañera en Mediaset y ahora presenta su propio magacín en Antena 3, afirma que a día de hoy siguen teniendo una relación “muy buena” y que preferiría no competir directamente contra ella.

“Cuando Sonsoles fue a El Hormiguero, que me encanta el programa, le mandé un mensaje. Ella y yo tenemos una relación muy buena. La quiero mucho y me duele que nuestros programas vayan en la misma hora, pero la vida es así. Por supuesto: tenemos relación”, asegura.

“Yo aunque trabaje en Telecinco tengo mi opinión”, deja claro Belén, que evita responder directamente a la pregunta de si se iría a trabajar a Y ahora Sonsoles si la presentadora la llamara, y matiza sus palabras sobre su retirada de la televisión: “Empecé con Sálvame y estaré hasta que acabe Sálvame. ¿Esto qué quiere decir? No voy a dejar la tele. Lo que pasa es que, en vez de ir todos los días, iría un día, por ejemplo, como algo complementario”.