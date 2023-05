Belén Esteban se indigna al saber que Toño Sanchís está en Telecinco: la nueva relación del mánager con Mediaset

Belén Esteban ha interrumpido este martes el transcurso de Sálvame para manifestar su enfado ante las cámaras de Telecinco. Después de que Adela González y Terelu Campos anunciasen que La fábrica de la tele va enviar una petición al Gobierno para que el programa de corazón sea declarado bien de interés cultural, la colaboradora ha querido compartir con los espectadores un hecho que la ha indignado: la presencia en Mediaset de Toño Sanchís.

Todo comenzó cuando Esteban cortó a las presentadoras durante la emisión de Sálvame Limón: “Un consejo a todo Mediaset. Cuidado con los bolsos, que hay gente infiltrada en esta cadena que se lleva lo que no es suyo”, empezó diciendo mientras sus compañeros la miraban extrañados. “Sí, sí, que hay gente que se lleva lo que no es suyo”, insistió Belén, a la que Terelu le pedía explicaciones ya que “la gente no lo iba a entender”.

“Yo lo entiendo y mis compañeros también. Y ya me he quedado a gusto”, replicó antes de que la dirección del programa le comunicase que estaba “autorizada a decirlo”.

Belén Esteban, molesta con Mediaset

Finalmente, la tertuliana desveló el motivo de su cabreo: “Ha estado aquí el señor Toño Sanchís, y me parece vergonzoso que, en esta cadena, en Mediaset, 'for', o 'fur', le hayan dejado entrar pese a lo que se ha llevado de mí y las demandas que ha puesto. Me parece vergonzoso. La suerte que has tenido es que he venido tarde y no te he visto, ojalá te hubiera visto”, dijo indignada la de San Blas.

“Yo sólo digo que había dos personas esperándome en la puerta, de cómo venía. Fíjate cómo era la cosa que Alberto [el director de Sálvame] me ha dicho que me quedara en casa. Le digo: 'Voy por la M-50'. Era mentira, estaba subiéndome en el coche”, explicó la tertuliana, que volvía a la carga contra el que fuese su representante.

“Cuidado la gente de los pasillos: cojan bien sus bolsos, sus carteras, que hay uno que se lleva todo”, insistió. “Pero sí el cobra, ¿no hay una parte de embargo para tu pago?”, preguntó Adela González antes de que la aludida desvelase cómo se encuentra su batalla judicial contra Toño Sanchís. “Ya, pero como tiene todo puesto a nombre de otras personas... Lo que pasa es que la justicia tendría que estar más... Pero bueno, todavía tengo el juicio penal: 372.000 euros. Pensaba que me ibas a traer hoy el talón y dejármelo en recepción”, dijo con sorna la calculadora.

La nueva relación profesional de Toño Sanchís con Mediaset

Ni Belén Esteban, ni las presentadoras, desvelaron el motivo real por el que Toño Sanchís se encontraba en Mediaset. Sin embargo, el grupo de Fuencarral y el que fuese mánager de la otrora colaboradora estrella de Telecinco comenzaron hace unos meses una nueva relación profesional que podría dar sentido a su presencia en las instalaciones de la cadena.

Y es que Toño Sanchís, tal y como se puede comprobar en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, es uno de los responsables de Loveo Audiovisual, empresa que ejerce como productora ejecutiva de Maribáñez. El peor equipo del mundo, nuevo programa de Cuatro con Cristóbal Soria como protagonista. Una producción ejecutiva en la que también se encuentra Íñigo Pérez-Tabernero y Giampaolo Manfreda (Señor Mono). Toño Sanchís es además el representante de Cristóbal Soria, tertuliano de El Chiringuito de Pedrerol (Atresmedia) al que pronto veremos también en el nuevo Me resbala de Mediaset.