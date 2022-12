Belén Esteban y Kiko Hernández cargan contra Paz Padilla por negarles el saludo, con mofa incluida sobre “la ómicron”

Con la vuelta de Paz Padilla a Telecinco fraguándose de nuevo, desde Sálvame se han acordado de su expresentadora, y no precisamente en buenos términos. Belén Esteban y Kiko Hernández han arremetido contra la humorista después de que esta les haya negado el saludo al encontrarse en las instalaciones de Mediaset.

Paz Padilla comparte su vuelta a Mediaset sin desvelar aún su nuevo proyecto

“Parece que hay más amistades rotas”, decía María Patiño, avisando del desencuentro ocurrido en la sala de maquillaje. “Yo cuando entro a un sitio y está la gente, yo saludo. Si no me saludan no saludo”, tomaba la palabra Esteban, que aseguraba que Padilla había sido plenamente consciente de que estaba con sus excompañeros. A algunos, como a Rafa Mora y a Adela González, sí les saludó; a otros como Hernández, en cambio, siguió similar proceder que con Esteban, precisó.

La mofa de Hernández sobre la ómicron

Patiño ha reprochado la actitud de Padilla especialmente con este último, puesto que afirma que antes de su sonado despido había “buen rollo” entre los dos. “A mí me llama la atención que una persona que da mil entrevistas, que dice que solo está para dar amor y es otro ser de luz, luego llega a maquillaje y no saluda a sus compañeros a los que nos ha dado amor 13 años”, ha comentado él, que asegura “darle lo mismo” la situación.

Es más, asegura haberse mofado de su ya examiga en la cara: “Le he preguntado a Belén, gritando, '¿Cómo estás, Belén?'. Y me ha dicho ella: '¡Muy bien, ya no estoy de los nervios!'. Le he añadido yo que eso era por el ómicron”. “Y yo he añadido que estoy coja, pero viva”, ha apostillado Esteban, dando pie a aplausos y carcajadas del público y compañeros. No hay que olvidar que toda la controversia que derivó en el despido estaba en unos comentarios en los que Padilla cuestionaba la eficacia de las vacunas.

Belén Esteban no se siente “culpable de nada”

Luego, en un tono aparentemente más conciliador, la “princesa del pueblo” aseguraba que “quizás” hubiera preferido hablar con ella. “Le hubiera dicho que se ha equivocado”, ha añadido, reafirmándose en que no se siente “culpable de nada”.

Hay que recordar que el despido de Padilla se produjo tras discutir con Belén Esteban sobre las vacunas contra la covid, y abandonar el plató. En su día, Mediaset adujo que la decisión que la humorista “incumplió su obligación como presentadora”, pero ella alegó “alevosía” y “premeditación” por parte de la cadena. Una vez el grupo decidió retomar el contrato con la presentadora tras un acuerdo extrajudicial, la tertuliana se limitó a ser diplomática sobre la vuelta de la artista: “No tengo que resolver nada con Paz. Lo que pasó, pasó, nos lo dijimos cada una y ya”.

En todo caso, a esas alturas el cisma parece insalvable, a juzgar por los comentarios de ambas partes. La actriz, que reapareció en Telecinco con una entrevista en Ya es verano, aseguró que Sálvame le había “frenado a nivel personal” y que sus excompañeros “se cachondeaban” de ella de forma habitual. Hace escasos días, Jorge Javier Vázquez fue tajante al hablar del distanciamiento con ella: “Yo no tengo ninguna relación con Paz Padilla. Vamos, ni quiero tenerla, ni me interesa”, a lo que añadió: “Yo creo que le deberían de quitar el nombre porque Paz... Igual no tanto”