Belén Esteban y Kiko Matamoros airean las ofertas “confidenciales” de 'Supervivientes' a Anabel Pantoja

Belén Esteban regresó este lunes al plató de Sálvame después de pasar una semana de vacaciones en Tenerife. A su vuelta, la colaboradora se tuvo que enfrentar a todas las polémicas en las que se ha visto envuelta su amiga Anabel Pantoja durante su ausencia. Todo ello, tras su ruptura con Yulen Pereira y las declaraciones que el esgrimista ha lanzado contra ella a través de una revista.

La tertuliana, que quiso dejar claro desde el principio que Anabel es “de las mejores personas que conzoco”, se enfadó al ver las imágenes de la visita que Yulen hizo a su madre Arelys este domingo durante el Supervivientes: Conexión Honduras. En ella, el deportista comunicó a su progenitora que ha roto su relación con la sobrina de la tonadillera.

La reacción de Arelys ha sorprendido a muchos que creían que la concursante sabía que esto había ocurrido antes de partir al reality, una teoría de la que está convencida Belén Esteban: “Solo voy a decir una cosa: Arelys cuando viaja a Honduras ya sabía que su hijo no estaba con Anabel. No tengo nada más que decir”, dijo indignada.

La de San Blas mostró su enfado ante las contradicciones que ha manifestado, a su entender, la familia de Yulen: “Esta señora no quería televisión y la relación de su hijo le parecía mal. Él solo quería dedicarse a la esgrima, pero ya se ha hecho su exclusiva, tiene a su madre en un reality show y ha ido a verla para hablar solo de Anabel”, se quejaba a gritos.

Las ofertas de 'Supervivientes' a Anabel Pantoja

La cosa no quedaba ahí y Belén desvela un dato que hasta ahora no había trascendido: “A Anabel se le ofreció ir a Honduras como 'fantasma del pasado' y lo rechazó, para que veáis cómo son las cosas verdaderamente”, quiso contar para argumentar que Pantoja no tiene interés en seguir explotando su relación con el que hasta hace unas semanas era su novio.

Kiko Matamoros se mostraba en desacuerdo con su compañera, desvelando aún más datos que no se conocían: “Ya que has dicho eso tú, voy a hablar yo también, que sé que ella ha pedido muchísimo dinero por sentarse en el plató del reality show. Desde que se supo que rompió con ella, le han ofrecido ser colaboradora y ella ha pedido mucha pasta, por eso no está”, expresó el tertuliano.

“Eso es falso, no es cierto. A Anabel se le ofreció ser colaboradora, pero no ha querido. Ella no quiere coincidir con Yulen”, explicó a gritos Belén Esteban. Kiko le quitaba la razón, afirmando que ese era un asunto negociable, ya que hay tres galas semanales del reality a las que poder asistir y no encontrarse con su expareja. “Pereira ha ido solo dos o tres veces, que negocie no coincidir y ya está, como hemos hecho todos”, enfatizó el colaborador.

“Creo que los dos podéis llevar razón, porque a veces, para no andar con más argumentos, pides un dinero que sabes que no te van a pagar y así no hay problemas”, apuntaba Gema López, intentando tranquilizar a ambos. “Estáis hablando de cosas confidenciales, deberías de parar”, les recordó Víctor Sandoval antes de que el programa siguiese adelante, abordando otras cuestiones.