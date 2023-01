Belén Esteban reaparece y desmiente que haya sido despedida de 'Sálvame'

Belén Esteban reaparece y desmiente los rumores sobre su posible despido de Sálvame. Su ausencia en el programa de las tardes de Telecinco estas dos semanas se ha hecho notar, lo que ha levantado algunas incógnitas y ha provocado que algunos planteasen la posibilidad de un despido.

Jorge Javier ironiza con Belén Esteban: "Toda España pendiente de mi despido y tú no me has enviado ni un mensaje"

Sin embargo, la madrileña ha reaparecido a través de sus redes sociales para despejar cualquier incógnita sobre su continuación en el programa del que es colaboradora. Simplemente ha estado de vacaciones, y así lo ha hecho saber con dos publicaciones en su cuenta de Instagram.

En la primera de ellas se la puede ver feliz y con una amplia sonrisa disfrutando del parque temático Pacific Park, ubicado en Santa Mónica, California, en Estados Unidos. “Mucha gente preguntando donde estaba, hasta decían que me habían echado de Sálvame, pues no, he estado con toda mi familia de vacaciones 12 días disfrutando de los míos. Estos días os iré contando”, ha escrito la colaboradora en la publicación haciendo referencia a los rumores sobre su despido.

En la siguiente publicación se la puede ver disfrutando de su tiempo libre en un festival de reggaetón que ha tenido lugar también en California. La madrileña se ha dejado ver cantando, bailando y disfrutando al máximo de una experiencia por la que da las gracias a Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo. “Lo di todo, disfrute muchísimo”, ha escrito Belén Estaban en la publicación, dejando ver lo mucho que disfrutó de la música de artistas como Karol G, Farruko y Becky G.

Es así como la colaboradora ha desmentido los rumores existentes, algo que recientemente se había producido con Jorge Javier Vázquez. La ausencia del presentador del programa debido a sus vacaciones había levantado también rumores sobre un posible despido, algo con lo que ironizó con Belén Esteban: “Toda España pendiente de mi despido y tú no me has enviado ni un mensaje”.

Una intervención que finalizó con una indirecta a los medios causantes de los rumores: “Escucha, tú no te creas que los mismos medios que publicaban lo de mi despido hoy han rectificado. ¡Ni uno solo!”, le dijo a la colaboradora.