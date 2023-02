Belén Esteban recuerda la reunión con la cúpula de 'Sálvame' que la ayudó en su recuperación: “11 años y ni una recaída”

Belén Esteban se ha abierto este miércoles en canal para hablar de uno de los momentos más duros de su vida. La colaboradora de Sálvame ha aprovechado que el programa ha reabierto su guerra con Alicia Senovilla para aclarar cómo fue su proceso de recuperación y qué personas sí fueron clave para que saliera adelante.

La de San Blas ha insistido en que Senovilla no fue su “salvadora”, tal y como, según María Patiño, la presentadora va diciendo por ahí. “A mí lo que me dicen es que ella cree que ayudó a Belén, en un momento de su vida, a alejarla de determinadas compañías”, añadió Pilar Vidal en unas palabras que volvieron a encender a Esteban.

“La única que se salvó de su mal momento hace 11 años se llama Belén Esteban, con ayuda de su familia y de varias personas: Óscar [Cornejo], Adrián [Madrid], Raúl [Prieto], Carlota [Corredera] y David Valldeperas”, enumeró la tertuliana, mencionando a toda la cúpula de Sálvame y de su productora, La Fábrica de la Tele.

Tras un breve pique con Jorge Javier, la colaboradora reconoció que él presentador también forma parte de esa lista. “Tú no, tú me decías que no lo iba a conseguir. Eso lo tengo yo grabadito, pero te demostré que pude conseguirlo”, dijo Belén Esteban en unas palabras que, tras la sorpresa de su compañero, acabó retirando, alegando que era una broma.

“Lo dije porque sabía que te ibas a picar. Esto tampoco lo cuento porque mi madre es mayor y no quiere que hable de estas cosas”, reconoció la televisiva antes de recordar una anécdota que supuso un antes y un después en su proceso.

Así fue la reunión de Belén Esteban con la cúpula de 'Sálvame'

Fue entonces cuando Belén Esteban rememoró el día, “hace muchos años” en el que Raúl Prieto y David Valldeperas, directores del programa, se reunieron con ella en las instalaciones de Mediaset en un encuentro en el que también estaba Jorge Javier Vázquez. “Me metieron en un despacho. Yo estaba fatal. Fatal, lo reconozco. Me decían: 'No puedes seguir así'. Y Jorge me dijo una frase que no voy a decir porque mi madre nos ve y le puede doler”, explicó.

“Yo decía que todo era mentira, lo negaba, como es lógico”, reconoció la colaboradora. “Esa reunión a mí me ayudó mucho”, añadió Belén Esteban antes de lanzar un reivindicativo discurso mirando a cámara. “Yo tuve ayuda. Y yo no hablo del tema, que a mi me encantaría hablar del tema, por mi familia, porque la respeto y sé que sufren. Pero quien quiere, puede. Voy a decir más: Hace 11 años y no he tenido ni una recaída”, aseguró la colaboradora de Telecinco, recordando también uno de los consejos que le daba su psicólogo.

“Me decía: 'Cuando te mires al espejo [que yo no me veía bien] tienes que decir: cuánto vales Belén, qué guapa estas'. Ahora estoy gordita, tengo mucha teta, mucha tripa y mucho culo, pero soy yo, la que quiero ser, Belén Esteban”, sentenció rotunda antes de romper a llorar, desbordada por la emoción. Jorge Javier no dudó en darle un abrazo de apoyo ante el mensaje que acababa de transmitir.