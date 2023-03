Belén Esteban se corta al mencionar a Paz Padilla en 'Sálvame': “No quiero hablar porque me regañan”

Sálvame sigue adaptándose al nuevo Código Ético de Mediaset que, entre otras cosas, le prohíbe hablar de política o confrontar a otros programas de la empresa.

Este miércoles, Belén Esteban tuvo que morderse la lengua para no recibir el correspondiente toque de atención. La tertuliana hizo referencia a Paz Padilla –con la que tuvo un problema el año pasado– pero se cortó de inmediato a pesar de que Jorge Javier Vázquez quiso tirarle de la lengua.

Cuando Alonso Caparrós le dijo que siempre la había apoyado en sus “problemas del pasado”, ella negó la mayor. “¿En qué problemas del pasado me has apoyado tú? Si no me has apoyado ni con la Paz Padillas...”, le espetó la de Paracuellos.

Se estaba refiriendo al grave enfrentamiento que tuvieron hace poco más de un año, cuando ambas protagonizaron un fuerte altercado por las declaraciones de la presentadora sobre las vacunas del coronavirus.

Padilla se molestó, abandonó el plató de Sálvame y acabó siendo despedida por Mediaset, que meses después tuvo que readmitirla para evitar un juicio por supuesto despido improcedente.

Pero el regreso de Paz Padilla no ha implicado su reconciliación con Belén Esteban. Hace unos días, la tertuliana se refirió a la nueva presentadora de Déjate querer llamándola “Pas Padillas”. Este miércoles hizo lo mismo, aunque no quiso abundar en el tema.

“¿Qué ha pasado ahí? Que en ese tema me he perdido yo”, le preguntó Jorge Javier. “Nada, déjalo. No quiero hablar porque me regañan”, se excusó La Esteban. “¿Quién te regaña a ti?”, continuó el presentador. “Los directores”, le espetó

Se trataba de un tema peliagudo, directamente relacionado con la aplicación del nuevo Código Ético que les impide provocar guerras entre programas de la cadena, pero Jorge Javier insistió en ello: “¿Pero por qué te regañan los directores?”, quiso saber el showman de Mediaset, provocando una respuesta tajante por parte de la tertuliana: “Porque soy muy clara”, exclamó orgullosa para dar por zanjado este asunto que