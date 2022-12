Belén Esteban sorprende con su apoyo a Víctor Janeiro en la final de 'Pesadilla en El Paraíso'

Belén Esteban tiene su favorito para ganar Pesadilla en El Paraíso, y así lo desveló en la tarde de este lunes en Sálvame. El programa afronta su recta final con Iwán Molina, Bea Retamal, Víctor Janeiro y Daniela como finalistas del concurso que vivirá su desenlace en la noche del jueves 22 de diciembre, aunque ya pudimos ver como adelanto sus porcentajes ciegos. Entre esos cuatro nombres, la colaboradora de Telecinco ya tiene claro quién es su ganador.

'Pesadilla en El Paraíso' emitió su último debate de la edición y dio los porcentajes ciegos de los finalistas

“Quiero que gane el concurso de Pesadilla en El Paraíso Víctor Janeiro, creo que es el único que se lo ha currado y que se lo ha trabajado bien”, confesó la madrileña arrancando los aplausos de los allí presentes.

Un alegato que no pasó desapercibido y que sorprendió a muchos debido a los años de enfrentamientos de Belén Esteban con el concursante, hermano de su expareja Jesulín de Ubrique. Sin embargo, el alegato no solo se quedó ahí, sino que la colaboradora siguió argumentando su postura.

“Es el único que se ha levantado, trabajado y limpiado”

“No, yo no tengo relación”, quiso aclarar ante la pregunta de Adela González, y después prosiguió su defensa: “Es que dicen: 'No habla'. No, no habla, no. No le gustan las movidas, y eso es una casa de locos, como cuando yo estuve en Gran Hermano”, dijo en defensa a los que dicen que no se ha metido en ninguna polémica dentro del concurso.

“Pero es que es el único que se ha levantado, que ha trabajado, que ha limpiado y que ha aguantado las peleas”, continuó argumentando, tras lo que añadió: “Creo que por justicia, y lo digo de corazón, mi relación personal no tiene nada que ver con eso, pero yo he visto un concurso en el que quien se tiene que llevar el premio se llama Víctor Janeiro”.

No obstante, Belén Esteban no se detuvo ahí, y también quiso felicitar a Beatriz Trapote como defensora del concursante: “Creo que ha tenido muy buena defensa, y no tengo contacto con ella, pero ha tenido muy buena defensa con su mujer Beatriz Trapote”.

“Muy bien Belén, te honra muchísimo”, la felicitó Adela, mientras que Belén Esteban lanzaba un comentario a modo de queja a la decisión de mover Sálvame a Mitele Plus consciente de que lo va a ver mucha menos gente: “Ahora porque estoy en Mitele, pero mañana cuando esté en Telecinco lo voy a volver a decir”.

Así ha sido la reacción de Beatriz Trapote al alegato de Belén Esteban

Como era de esperar, las palabras de la madrileña no se quedaron en Mitele Plus, y el momento ha sido difundido hasta llegar a los oídos de la defensora de Víctor Janeiro.

La periodista se ha hecho eco de las palabras de Belén Esteban a través de redes sociales, en concreto Instagram, donde ha compartido el momento a través de los stories de la aplicación: “Muchísimas gracias”, escribió a modo de agradecimiento, un gesto que repitió en el siguiente story: “Superagradecida”, se declaró con el gesto de la colaboradora de Sálvame.