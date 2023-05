Belén Esteban tacha de “desgraciado” a Jesulín y afea a 'Sálvame' su última encuesta sobre el torero

La inminente entrevista de Jesulín de Ubrique en el regreso de Mi casa es la tuya ha servido para que Belén Esteban reabra el conflicto con quien fuera su expareja. Sálvame, por supuesto, no ha perdido el tiempo en aprovecharlo.

Belén Esteban, por la entrevista de Jesulín con Bertín: "Si me dejaran, haría más audiencia que 'Tu cara me suena'"

El conflicto con el diestro, en plena reaparición mediática, ha sido eje de la emisión de este miércoles 3 de mayo en Telecinco, en la que la colaboradora ha sido cortante: “Es un desgraciado. Él vende una felicidad que no tiene”, llegaba a decir sobre el famoso, de quien la de San Blas aseguraba: “No necesito nada. Solo necesito que en vez de tres sean cuatro”, añadía aludiendo a los hijos de este y pidiendo que se preocupe de Andrea como del resto de hijos que tiene en común con María José Campanario.

Y añadió, sobre la supuesta lista de nombres vetados, una mención a la mujer del diestro: “Por cierto, aquí no se puede hablar de María José Campanario, pero él puede ir a un programa de Bertín Osborne a hablar”, manifestó, aludiendo a las numerosas intervenciones televisivas que está acumulando Jesulín: además de la entrevista con Bertín Osborne en Telecinco, forma parte del plantel de figuras que participan en El camino a casa de laSexta y será el concursante estrella de MasterChef Celebrity 8.

Atacaba a Lequio: “¡Qué mal informado estás!”

Pero no solo ha dirigido sus miras a Jesulín. Después de revisar las imágenes de El programa de AR, emitidas apenas horas antes, en las que Alessandro Lequio y otros contertulios opinaban sobre el conflicto de Esteban y Jesulín, y sobre el hecho de que el matador no tenga relación con la hija de ambos, Andrea Janeiro, ella ha respondido con tono expeditivo: “Me importa una mierda”, decía ella tras ver las imágenes.

Ahora bien, sí que decidía arremeter contra Alessandro Lequio: “¡Qué mal informado estás!”, le espetaba mirando a cámara. “Mi casa siempre ha estado abierta”, añadía en relación a lo que comentaba el aristócrata, quien había optado por repartir la responsabilidad entre los dos padres de la situación.

“Me parecen muy fuertes muchas cosas que hace el programa”

Pese a la evidente sensibilidad del tema, el magacín de las tardes de Telecinco tampoco ha hecho miramientos a la hora de poner al límite la paciencia de su colaboradora, con su habitual ingenio y retranca. ¿Cómo? Abriendo una encuentra entre los espectadores para decidir si el diestro es “merecedor” de tener una fotografía en el archiconocido “pasillo de las vanidades”. Es decir, en las instalaciones de Mediaset por las que presentadores y colaboradores de Sálvame acostumbran a pasar y detenerse durante los directos.

Con una fotografía ya preparada de Jesulín, el planteamiento del programa pasaba por colgarla junto a la de Belén Esteban, lo que no hacía particular gracia a esta.

“Me parecen muy fuertes muchas cosas que hace el programa”, comentaba la madrileña. “Cuando me dicen que me tranquilice y luego hacen esto me parece una putada”, agregaba ante la iniciativa, disponible en la web de Telecinco. No solo eso: una vez acabado el paripé en las instalaciones de la cadena, Esteban no regresaba al plató junto a sus compañeros. Lo hacía más tarde, sin hacer ningún comentario al respecto.