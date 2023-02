Belén Esteban vuelve a 'Sálvame' tras pasar por Hollywood: “Me ha reconocido mucha gente latina”

Belén Esteban ha regresado a Sálvame este miércoles 1 de febrero, tras estar ausente por vacaciones de las pantallas.

La tertuliana, que ya quiso dejar claro que su baja era solo temporal ante los rumores de salida de Telecinco, volvió con una performance al estilo de Los vigilantes de la playa, acompañada por dos socorristas al estilo de los que se veían en aquella serie, ambientada en Malibú, y al ritmo de la canción de cabecera.

“Me ha reconocido mucha gente latina”

“Todos los años regalo un viaje a mi familia. Como primero cogí el covid y luego me rompí la pierna, [y he estado] dos años muy jodidos, este año era el nuestro”, explicó la tertuliana tras reencontrarse con Jorge Javier Vázquez y Adela González. “Hemos pasado 12 días de locura”, añadió eufórica.

No solo eso. Con orgullo explicaba que había sentido la fama al otro lado del charco: “He estado en Los Ángeles, en toda la costa, he estado en Hollywood...”, enumeraba, antes de que e presentador le preguntase, en tono socarrón, si la habían reconocido: “Me ha reconocido mucha gente latina”.

Manda un beso a Telemundo: “Luego dicen de 'Sálvame'”

Jorge Javier bromeó con un juego de palabras: “¿Latina, todo junto, o que ha ido 'La Tina'? ¿Ha ido tu amiga La Tina?”. Esteban hizo oídos sordos al chascarrillo del presentador, pero sí insistió en “mandar un beso a la tele Telemundo”.

“Me ha encantado... Luego dicen de Sálvame, si vieran cómo es la tele allí...”, añadió, mientras Vázquez seguía sacando punta al relato de su compañera. Por ejemplo, cuando ella dijo haber visitado “Bervely Hills”. Tras hacérselo repetir a Esteban, repitiendo ella el lapsus linguae, Jorge Javier replicó: “No conozco ese sitio yo”.

“Bueno, yo tengo mi inglés”, se justificó la 'princesa del pueblo'