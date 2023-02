El Benidorm Fest 2023 desvela el orden de actuación de su segunda semifinal y anuncia sus tres invitados

A pocas horas de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2023, y al igual que ocurrió el martes en la 'previa' de la primera, TVE ha desvelado el orden de actuación y los artistas invitados de una gala que servirá para cerrar el grupo definitivo de finalistas de cara a la gran cita del sábado 4 de febrero.

Benidorm Fest 2023: Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara, primeros cuatro finalistas

Más

La cita, conducida por Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Hernand, dará comienzo a las 22:50 horas en La 1 tras el previo de Aitor Albizua y Miki Núñez, al que hemos entrevistado. Esta vez la presentadora no actuará sobre el escenario, pero sí lo harán los tres 'colegas' de profesión invitados para la noche de este jueves: Gloria Trevi, Álvaro Soler y Miguel Poveda.

En lo que a las nueve actuaciones de la competición se refiere, el encargado de abrir la gala será Famous con La Lola. Le seguirán José Otero con Inviernos en Marte, Karmento con Quiero y duelo, Rakky Ripper con Tracción, Blanca Paloma con EaEa, E'femme con Uff!, Siderland con Que esclati tot y Alfred García con Desde que tú estás.

La noche la cerrará Vicco con Nochentera, la canción que más escuchas acumula de esta segunda edición y el que es a día de hoy el gran hit del Benidorm Fest 2023.

Orden de actuación segunda semifinal del Benidorm Fest 2023:

Famous – La Lola José Otero – Inviernos en Marte Karmento – Quiero y duelo Rakky Ripper – Tracción Blanca Paloma – EaEa E'femme – Uff! Siderland – Que esclati tot Alfred García - Desde que tú estás Vicco - Nochentera

Conviene recordar que al igual que en la primera semifinal, de la que salieron clasificados Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara, en esta segunda cita otros cuatro artistas serán los que obtendrán una plaza en la final. Los cinco que queden fuera del top 4 estarán eliminados.

Poveda, dispuesto a ir a Eurovisión

Dos de los tres invitados de la segunda semifinal, Gloria Trevi y Miguel Poveda, han estado presentes en la rueda de prensa de TVE, a la que ha asistido verTele, y han aprovechado la ocasión para poner en valor el Benidorm Fest.

“Hay muchos programas de los que salen cantantes, pero este es pionero. Han salido estrellas internacionales y se siente esa vibra mágica”, ha destacado la artista mexicana, recordando a su vez el Festival de Benidorm. En la misma línea, el andaluz ha confesado estar “contagiado del entusiasmo” de los participantes y el equipo.

Poveda, al que recientemente hemos visto en TVE como participante y ganador de Dúos Increíbles, rendirá un homenaje a una candidatura eurovisiva icónica en su 50 aniversario: Eres tú, de Mocedades “Voy a hacerlo a mi forma, respetando la composición al máximo. Espero estar a la altura”.

El artista se ha declarado eurofan y ha desvelado que Agoney, quien fue su compañero en el mencionado concurso musical, es su favorito en el festival: “Él siempre tan a la altura, tan mágico, tan especial... He descubierto un talentazo que cuando le veo trabajar, lo veo como alguien querido. A nivel artístico todas y todos merecen ir”.

Además, Poveda ha celebrado que haya toques flamencos en dos de la candidaturas de este año: “Que haya elementos de la música flamenca me da alegría porque nos libera de complejos. He sentido que hay complejos que creía superados y que no entiendo, pero se van poco a poco añadiendo e incorporando elementos y es bonito”.

Preguntado sobre si se presentaría él al certamen, ha respondido que “no rechazaría algo así. Me parece que es un orgullo y una responsabilidad”, ha dicho, y ha lanzado una reflexión: “Me parece que todo tiene un proceso. Hubo un momento que Eurovisión fue hacia abajo y ha remontado con esta nueva fórmula que está funcionando y haciendo que la gente siga el festival. Cuando ya esté la cosa como merece, creo que sería interesante que artistas con trayectoria y recorrido nos representaran”.

Profundizando en su respuesta, Poveda ha admitido que “si me preguntas hace un año te diría que no voy ni muerto, pero ahora mismo digo ¿por qué no? Tengo la piel curtida para aguantar lo que tenga que oír y leer. Marcaría mi objetivo en hacerlo lo mejor posible y dejar a mi país en el mejor lugar”.

Gloria Trevi, por su parte, ha agradecido la invitación a la semifinal de este jueves. “Para mí es un honor estar aquí de invitada. De aquí han salido estrellas y poder presenciar el nacimiento de otra gran estrella y que toda España me vea para mí es maravilloso”.

Para finalizar, los dos invitados han opinado sobre lo que debe tener una canción ganadora del festival de Eurovisión. “Lo más importante es que la canción llegue al corazón de la gente, se tiene que convertir en la banda sonora de algún momento de tu vida”, ha dicho la mexicana. “Una canción a la que recurras por mucho que pase el tiempo, que sea atemporal, que tenga un mensaje que siga vigente y por supuesto que emocione”, ha sentenciado Poveda.