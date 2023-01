Benidorm Fest 2023, en directo

¡Arranca la semana del Benidorm Fest 2023! En verTele inauguramos este espacio en el que podrás encontrar, durante toda la semana hasta después de la esperada final del próximo sábado 4 de febrero, las últimas noticias y novedades sobre el festival que elegirá a su ganador que recoja el testigo de Chanel y además sea el próximo representante de RTVE y España en Eurovisión 2023.

Para que no te pierdas nada de un solo vistazo, actualizaremos este minuto a minuto todos los días con cualquier novedad. Ya conocemos los nombres del jurado, de los presentadores, y por supuesto de los artistas, que recordamos junto a sus canciones: Quiero arder (Agoney), Desde que tú estás (Alfred García), Yo quisiera (Alice Wonder), Flamenco (Aritz Aren), Eaea (Blanca Paloma), Uff! (E'FEMME), La Lola (Famous), Mi familia (Fusa Nocta), Inviernos en Marte (José Otero), Quiero y duelo (Karmento), Arcadia (Megara), No nos moverán (Meler), Tracción (Rakky Ripper), Aire (Sharonne), Que esclati tot (Siderland), Tuki (Sofía Martín), Sayonara (Twin Melody) y Nochentera (Vicco).