Benidorm Fest 2023: este es el orden de actuación de la final, elegido por sorteo

Todavía con la 'resaca' de la segunda semifinal, que certificó la clasificación de Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero, TVE ha sorteado el orden de actuación de la gran final del Benidorm Fest 2023 que se celebrará el próximo sábado 4 de febrero en La 1.

Karmento será la encargada de abrir la gala, a partir de las 22:10h en la cadena pública, con Quiero y duelo. Vicco, que ya cerró la semifinal de este jueves, pondrá de nuevo el fin de fiesta con su Nochentera. Agoney y Blanca Paloma, los dos grandes favoritos tras ganar cada uno una 'semi', actuarán seguidos en el quinto y sexto puesto, respectivamente.

Karmento - Quiero y duelo Megara - Arcadia Alice Wonder - Yo quisiera Fusa Nocta - Mi familia Agoney - Quiero arder Blanca Paloma - EaEa José Otero - Inviernos en Marte Vicco - Nochentera

A diferencia de las semifinales, cuyo running order se eligió por cuestiones de producción y ritmo televisivo, en esta ocasión se ha decidido por sorteo puro ante la prensa, y con los ocho finalistas presentes. Gonzalo Hermida, participante del Benidorm Fest 2022 ha sido la “mano inocente” que se ha encargado de extraer las papeletas de las urnas.

Así ha sido el sorteo del orden de actuación

“Abriré la gala con muchísimo gusto dando paso a mis compañeros y compañeras, y lo voy a disfrutar”, ha reaccionado Karmento, que tiene por delante uno de los mayores retos de la noche. Tras ella será el turno del 'fucsia rock' de Megara, que prometen “meterle mucha más llama”.

La tercera en actuar será Alice Wonder, que se ha mostrado encantada con el orden de actuación sorteado: “Después de la cera, veo guay un poquito de emoción. Estoy preparada para ser la bisagra entre el rock y el 'fuegote'”, ha asegurado en rueda de prensa.

A Fusa Nocta también le gusta el running order, mientras que Agoney ha celebrado estar “bien arropadito” en el medio de la gala. “Es una responsabilidad de cantar después de Agoney. Vas a dejar el escenario ardiendo, tendré que volar para no quemarme”, ha dicho Blanca Paloma, que actuará en sexto lugar.

Preguntados por este duelo, el canario ha elogiado a todos sus compañeros: “Hablas de dos titanes, pero yo veo a ocho. La música en directo tiene algo y la final de mañana no va a tener nada que ver con las semifinales”. “Estar juntos nos alimenta porque aprendemos unos de otros. Hay cero rivalidad, mucho compañerismo entre nosotros”, ha añadido por su parte la intérprete de EaEa.

José Otero y Vicco han afirmado tener algo de “presión” por sus puestos, el primero por salir después de una favorita y la última, precisamente por ser la que ponga el broche a la noche.

Sobre cómo afrontan la gran final, conociendo el ranking de cada una de las 'semis', Agoney ha bromeado con su rivalidad con Blanca Paloma: “Ella juega en casa, tiene mucho a favor. ¡No la voten!”, ha dicho entre risas. Ya en serio, ha afirmado estar “feliz de compartir un momento musical cultural con tantos buenos artistas y tan buenas canciones. El Benidorm Fest tiene una producción increíble, es único en este país”.

El balance de Alice Wonder también es plenamente positivo, ocurra lo que ocurra el sábado: “Estoy muy agradecida y alucinada de estar aquí. Cuando me presenté a este 'eventazo' no sabía la que se me venía encima. He aprendido mucho y doy la gran enhorabuena a la gente que canta en un escenario por la tele. Yo voy a hacer mi performance y estoy muy feliz de todo lo que está ocurriendo”, ha dicho antes de 'vacilar' con el cambio de nombre que hizo Rodrigo Vázquez en la gala.

Vicco, cuyo Nochentera ya ha sido un éxito en escuchas, se ha mostrado “feliz y agradecida” por todo lo que está ocurriendo. “He soñado siempre con que el público cantase una canción mía. Es algo que me voy a llevar para siempre”. Fusa Nocta, que llegaba como favorita ya no entra en las quinielas, ha dicho estar “muy contenta y mucho más tranquila” de cara a la actuación: “Aquí ya he ganado mucho y estoy centrada en disfrutar”.