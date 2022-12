Las 18 canciones del Benidorm Fest 2023, según sus artistas: inspiraciones, aspiraciones y el gran reto

Tras dar a escuchar las 18 canciones completas que participarán en el Benidorm Fest 2023, RTVE ha organizado en la mañana de este lunes 19 de diciembre un encuentro con los artistas para desgranar los detalles de sus propuestas para representar a España en Eurovisión.

En el acto ante los medios, al que ha asistido verTele, la directora de Comunicación de RTVE María Eizaguirre ha compartido los primeros datos de escucha de los temas, que se lanzaron el domingo 18 a las 19:00 horas en RTVE Play: en menos de 24 horas se han registrado más de 850.000 reproducciones. La plataforma online de la Corporación ha recibido 124.000 visitantes únicos para escuchar las propuestas, que han tenido un total de 3,8 millones de impactos en redes sociales.

Un público entregado con las nuevas canciones al que Eva Mora, jefa de la delegación, ha lanzado una petición antes de finalizar la rueda de prensa. “Pido mucho respeto durante todo este tiempo para estos artistas. Pido que se les trate con el mismo cariño que están volcando ellos para regalarnos sus canciones”. Además, la máxima responsable de Eurovisión en la cadena ha apuntado alto: “No les deseo suerte porque todos van a arrasar no solo en España, sino también en Europa”.

De cara a 2023, tiene caro su propósito: “Mi deseo es que el Benidorm Fest se consolide como un festival que se ajuste a los principios de Eurovisión. Ellos son ejemplos de diversidad y de unión, y Eurovisión es eso”. Por lo pronto, y mientras termina el año, toca seguir trabajando para llegar a finales de enero con todo listo: “Hay que centrarse en las puestas en escena para llegar al Benidorm Fest en unas condiciones óptimas”.

Los 18 aspirantes comparten sus sensaciones

En el evento, que también ha podido seguirse por RTVE Play, cada uno de los 18 aspirantes han compartido sus sensaciones sobre sus propuestas, sobre la recepción que estas han tenido en sus primeras horas en el aire, y algunos incluso se han lanzado a dar algún detalle sobre cómo se las imaginan sobre el escenario del Palau D'Esports L'Illa de Benidorm:

Sharonne canta Aire: “Más me vale coger 'aire' para todo lo que viene. Este tema lo siento de una manera muy personal y bonita. Es un tema mío que compuse para probar suerte en el Benidorm Fest, y quise hacerlo porque en el último año me han subido mis seguidores, y estando en contacto con ellos me han explicado muchas historias de superación personal y de lo bien que les ha ido vernos [en Drag Race España] a través de las pantallas con nuestra visibilidad y fuerza, sin miedo, y de todo eso que me llevo sale esta canción. Para mí tiene un fondo muy importante. Me inspiro en toda esa gente que confía en mí sin conocerme y me han contado sus historias. Quería dar voz a todo lo que me llega. Todos en nuestra vida hemos necesitado coger aire”.

Megara interpretan Arcadia: “Vivimos con mucha ilusión y con un honor súper grande por ser la única banda elegida para representar nuestro género. Arcadia viene de la mitología. Hemos querido virtualizar ese paraíso y llevarlo a una especie de futuro que tenemos cerca. Habla de la relación entre dos chicas dentro de un videojuego. Las primeras sensaciones son muy buenas, la acogida ha sido muy buena y para nosotros la canción es nuestro niño, así que estamos muy orgullosos. Arcadia está haciendo real nuestro sueño. Teníamos el objetivo de llegar al Benidorm Fest y podemos decir que el sueño se ha cumplido. El siguiente paso es Eurovisión, y nos vamos a romper los cuernos en el escenario. Qué honor ser nosotros el grupo que representa al rock en el Benidorm Fest”.

Alfred presenta Desde que tú estás: “Siento que es de las mejores canciones que he compuesto. Desde que vi lo que pasó el año pasado en el Benidorm Fest, para mí fue un reto componer la canción que nos pueda representar el año que viene. Me he inspirado en una emoción y sentimiento como es el amor. Creo que hemos de practicar la revolución del amor, la revolución emocional. El amor se va transformando y pasando por tu vida en diferentes maneras y formas, y esta vez ha aparecido en forma de canción. Soy un enamorado de la música y de Eurovisión. La canción es especial desde el momento en que aparece en unos pocos minutos. He vivido cosas muy intensas para que esta canción puede aparecer en cualquier momento. Cuando fui a Eurovisión era un chico de 19 años que lo tenía todo por hacer, mi vida estaba cambiando y tuve que acostumbrarme a lo nuevo, y ahora me veo con una experiencia como si hubieran pasado muchos más años”.

Blanca Paloma canta EaEa: “Estoy muy contenta de repetir, y más con este tema que es LA verdad. Dicen que no hay que mirar atrás ni para coger impulso, pero en este caso he recordado de dónde vengo para saber a dónde voy. Está inspirada en las raíces, en ese legado que me han transmitido mis ancestros a través de la nana, de esa herencia tan potente. Vengo con la misma ilusión y el mismo respeto. Puede ser que este año sea más difícil, no hay que confiarse pero a mí los retos me gustan, por eso estoy aquí de vuelta. Es un reto del que aprendo mucho, y compartirlo con mis compañeros es una gran experiencia. Es una propuesta muy íntima porque es un homenaje a mi abuela, su raíz andaluza ha ido calando en mí y poder transmitirla a mi manera es un honor”.

Aritz Arén presenta Flamenco: “Esta canción significa que te dejes llevar en ese principio cuando conoces a alguien. Compositores internacionales junto a Carlos Marco, que ya compuso Eco de Xeinn. La gente siempre tiene unas expectativas, a mí me gusta la canción, voy a tope y estoy muy feliz. Hay gente a la que le gusta y otra a lo que no, pero no quiero que la gente se cree unas expectativas, les invito a que estén abiertos y escuchen más las canciones porque son superbonitas. Flamenco me da mucha felicidad, tiene una parte latina, ese toque español... encaja muchísimo conmigo y siento que está hecha para mí. Estoy focalizado en esos 3 minutos sobre el escenario, tengo que disfrutarlos y hacer disfrutar a la gente, tiene que ser un momentazo. Obviamente va a haber baile”.

José Otero canta Inviernos en Marte: “Esta canción es muy especial para mí. Está pensada para cantar en directo, a mí me representa muy bien, tiene muchísima fuerza y honestidad. En directo puede sorprender mucho. No se habla mucho de perder, y yo aquí quiero hablar de la historia de amor de mis padres, que mi padre hace un año que no está y hablo de la fuerza de mi madre. Me expreso mucho mejor en mis canciones que hablando con alguien en cuestión de sentimientos. En Benidorm me lo quiero pasar muy bien. El escenario me impone, pero creo que es mi lugar, donde yo me puedo crecer, y va a salir algo muy guay. Un deseo para 2023: que haya menos hate y mucho más amor”.

Famous presenta La Lola: “La Lola no es nadie, somos todes. La Lola define la fuerza de la mujer y la parte femenina de cada uno. La canción es salvaje y divertida, buenrollista. Quiero transmitir fiesta, diversión, buen rollo, que la gente se lo pase muy bien y se sienta como viendo el Mundial. Quiero que se sientan La Lola. Afronto el Benidorm Fest con emoción y con mucho trabajo. Tengo ganas de darlo todo en el escenario, que la gente sienta lo que yo siento. Quiero dar un show y que todo el mundo se lo pase bien. En la puesta en escena habrá mucho baile y sorpresas vocales”.

Fusa Nocta canta Mi familia: “Me gusta mucho mi canción y confiaba en ella, pero no me esperaba esta acogida. Tenía miedo porque esta canción entra con un audio de mi primita, es una canción diferente con muchos estilos, pero estoy muy contenta de estar aquí con una canción que me represente tanto. Hablo mucho de mis abuelas, de los consejos que me han ido dando, y de la importancia que tienen ellos para mí. Quería transmitir muchísima fuerza y pureza. Estoy intentando no pensar en lo que me impone, quiero disfrutar”.

Vicco presenta Nochentera: “Cuando entré en el estudio quería hacer una canción de no pensar mucho, de pasarlo bien, y creo que es lo que transmite. En el escenario van a pasar muchas cosas. Será un actuación divertida, con sorpresas, y creo que va a gustar mucho. Esta canción me representa, soy una persona muy alegre y emocional, y la canción habla de esas dos partes. Y musicalmente me define 100%. Estoy teniendo muy buen feedback y me alegro un montón, porque hay muy buenas canciones este año y va a ser complicado. Estoy ya focalizada en Benidorm para darlo todo. Espero poder llegar a Liverpool, pero sobre todo quiero disfrutarlo”.

Meler interpretan No nos moverán: “Tenemos muchas ganas y con mucha ilusión. Esto es algo muy nuevo para nosotros, así que estamos trabajando mucho la puesta en escena. Somos una banda de música que tocamos los instrumentos, pero queremos salirnos de ahí y estamos trabajando en ello. No nos moverán es una canción que surge porque nos juntamos un día a hacer la canción para el Benidorm Fest. Vimos la edición del año pasado y quisimos componer algo que pudiera sonar en toda Europa y representar a España en Eurovisión. El Benidorm Fest es un reto, pero estamos dispuestos a defenderlo. Queremos dar un vuelco, salir de nuestra zona de confort de conciertos y sorprender. Una oportunidad así es inesperada para nosotros, y queremos aprovecharla y disfrutar”.

Siderland presentan Que esclati tot: “Ya nos presentamos el año pasado con muchas ganas e ilusión, y ya este año ni te imaginas, hemos cumplido un sueño. Vivimos en un mundo en crisis, la sensación de colapso la tiene todo el mundo, y queríamos escribir esta historia”. Será el primer tema en catalán del Benidorm Fest: “Responsabilidad, sí. Sabemos que había mucha gente esperando que hubiera una canción en catalán, pero había que haber una primera vez. Intentaremos dejar el pabellón alto”. “No nos esperábamos esta recepción, que gustase tanto la portada también fue una sorpresa”. “La puesta en escena se puede entender por el título. Es la primera vez que podemos hacer algo tan grande a nivel espectáculo, y nos hemos dado permiso para soñar con auténticas locuras. Queremos que todo el mundo que nos vea se anime a ir a por sus sueños”.

Agoney canta Quiero arder: “Me han mandado tantas veces al infierno, que ya me quedo ahí [en referencia al título de la canción]. Yo ardo, voy a hacer arder Benidorm. Esta canción no la creé pensando en Eurovisión, la hice porque necesitaba crearla. La música que hago la hago por intuición y porque necesito hacerlo. Tenía pensado presentar una canción más pop, y contra todo pronóstico, e incluso contra mi discográfica, la propuesta fue esta. Me he dejado llevar mucho. Me apetecía hacer algo muy claro y directo con el espectador. Mi intención es hacer arder Benidorm... y Liverpool. Estoy muy desconectado, pero voy a afrontar todo esto con mucho respeto, mucho trabajo y mucho amor por la música, que es lo que a todos nos mueve. Mi sueño para 2023 es ir a Liverpool”.

Karmento propone Quiero y duelo: “Hay que tener valor para venir aquí. Di el paso porque el año pasado cuando vi el festival sentí por dentro que me podía apetecer esta aventura. La selección me pareció que tenía un criterio muy chulo, y lo sentí. Quiero y duelo intenta conectar con una vivencia universal, que es perseguir el propio camino, el propio destino y la verdad. Tiene un acercamiento a la raíz y el folklore que da honor a la verdad, que es lo que yo hago. Qué bien que mi historia encaje aquí. Las inspiraciones vienen de muchos sitios, pero yo soy una adicta a la humanidad, me inspira el amor, el tiempo.... Estoy preparada para Benidorm. A veces me pongo nerviosa, tengo dudas, inquietudes, cosas que no voy a saber cómo voy a resolver, pero me siento preparada. Sigo sintiendo la alegría dentro, y eso es una buena señal”.

Twin Melody presentan Sayonara: “Nosotras hablamos cuatro idiomas y al hacer la canción queríamos poner parte de nuestra identidad y personalidad. Empezamos subiendo covers en varios idiomas, y queríamos meter esa esencia en nuestra canción. Nuestro seguidores nos han dicho que les encanta. Estamos preparando la puesta en escena y llevaremos algo superpotente. Queremos combinar baile con canto, hacer algo muy guay, y nos estamos preparando haciendo cardio y clases de canto. Lo de Chanel fue impresionante, ojalá hacerlo igual de bien. Nosotras lo daremos todo. Nuestra canción empodera. Nuestro deseo es que vaya quien vaya a Eurovisión, que ganemos”

Rakky Ripper canta Tracción: “Es una canción con mucho poder en muchos sentidos. Tiene una parte de sentimientos no resueltos, de cosas que no puedes expresar. La canción salió muy rápido y tenía claro que pegaba en el Benidorm Fest y la que tenía que mandar. Miro mi vida en perspectiva y tiendo a escribir sobre mis frustraciones y los momentos en los que peor lo paso. Para mí esto puede ser un punto de inflexión. Es un reto muy grande montar un show con coreo y puesta en escena, sin modificación vocal. Voy a darlo todo con la voz y a entrenarme un montón. Espero ver el mejor show que he hecho en mi vida. Deseo de 2023 poder ir para arriba. Han sido muchos años currando y estoy viendo frutos a tantos años de esfuerzo”.

Sofía Martín interpreta Tuki: “Me he inspirado en la vida y en cosas que me pasan, el proceso de qué significa conseguir sueños. Musicalmente están mis raíces, mi parte española y alemana. Estoy contenta con la acogida, estoy disfrutando. No he pensado mucho qué puede suponer estar en Benidorm por no crearme expectativas, pero lo afronto con optimismo. La puesta en escena la estoy preparando paso a paso, inspirándome mucho en lo que está funcionando ahora, ensayando la coreografía e inventándome cosas. Tengo muchas ganas de transmitir energía positiva”.

E'femme presentan Uff!: “Esta canción llegó a nosotras como propuesta que pegaba con el sonido que habíamos llevado nosotras. Vino Barei con la propuesta y empezamos a hacerla nuestra. Refleja bastante nuestra energía y nos gustaría que se recibiera así. Somos cuatro chicas con personalidades y gustos muy distintos. Nos inspiramos en lo que somos, y Uff! tiene sonido E'femme. Estamos preparando el Benidorm Fest con un equipo muy guay y profesional, y trabajando mucho de lunes a domingo. Queremos que la persona que represente a España en Eurovisión nos deje en un buen puesto, que seguro que sí”.

Alice Wonder canta Yo quisiera: “Siempre se quieren muchas cosas, y no valoramos lo que tenemos tanto. Esta es una canción que va por ahí. Me pregunto ¿qué hago aquí?, pero qué contenta estoy de estar aquí. No estaba en mis planes, pero aquí estoy. He salido de mi zona de confort. Nació de una improvisación que hice en el piano de mi madre en un momento de shock emocional. Me salió la primera parte, y la parte del puente lo escribí al final cuando ya había pasado el duelo. Después del duelo me di cuenta de que debemos estar de pie y felices de estar avanzando. Esta canción es un poco yo, pero he salido de mi zona de confort. Es una canción en la que me muestro bastante vulnerable y me dejo conocer de otra manera. Eso es nuevo. En 2023 quiero seguir en el camino que estoy trazando, y lo que la vida tenga que darme lo recibiré feliz”.