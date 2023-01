Benidorm Fest y la importancia del pack: del augurio de Miryam Benedited con Chanel a los planes de Aritz y Fusa Nocta

El Benidorm Fest 2023 está a punto de arrancar oficialmente. En solo una semana, el próximo sábado 4 de febrero, conoceremos qué artista ha conseguido alzar el Micrófono de Bronce y llevarse ese preciado billete a Eurovisión. Una decisión que estará en manos del jurado profesional elegido por RTVE y del público, cuyos criterios serán clave a la hora de decidir cuál debe ser la propuesta ganadora.

El motivo por el que Miryam Benedited no estará en el jurado del Benidorm Fest 2023

Hace un año, Chanel conseguía dar la sorpresa y llevarse un triunfo que estuvo rodeado de polémica, pero que a la postre acabó dando a España un tercer puesto en Turín 2022. Un resultado histórico para el recorrido de nuestra TV pública en el festival europeo de la canción que zanjó cualquier duda que pudo surgir el pasado enero y que dio la razón a aquellos que vieron en la actuación de SloMo “el pack perfecto” para representarnos en una cita de estas características.

Sin ánimo de reabrir debates, lo cierto es que quedan pocas dudas de que ese número musical era la combinación ideal de puesta en escena, coreografía, realización, intérprete y canción. Cinco elementos imprescindibles en este cóctel idóneo que, a buen seguro, habrán tenido en cuenta los 18 nuevos candidatos y sus equipos para dar con la tecla y presentar la mejor actuación posible en las semifinales y gran final del martes 31, jueves 2 y sábado 4 de febrero.

En verTele continuamos con nuestro seguimiento especial al Benidorm Fest 2023. Seguimos con el tercero de una serie de reportajes que iniciamos desmontando mitos eurovisivos y continuamos analizando el escaparate que el certamen ya está suponiendo para los artistas. En esta ocasión, desgranamos qué es ese “pack perfecto” con Miryam Benedited, coreógrafa y jurado en la edición de 2022; Javier Pageo, especialista en dirección artística y escenografía; así como los candidatos Fusa Nocta y Aritz, cuyas propuestas musicales están enfocadas a elevarse sobre el escenario.

¿Qué es un 'pack perfecto'?

¿Qué es un 'pack perfecto' para festivales de la talla y características del Benidorm Fest y Eurovisión? Esa es una pregunta a la que todos podemos dar una respuesta más o menos argumentada, pero que puede estar de alguna manera condicionada por nuestros gustos y debilidades personales. Quienes pueden arrojar luz en este sentido son los profesionales que se dedican a idear este tipo de propuestas para la televisión, y que tienen las claves para detectar aquellas actuaciones que funcionan en escenarios de altura.

Es el caso de Javier Pageo, especialista en dirección artística y escenografía que acumula años de experiencia en el medio y que el año pasado lideró el equipo de Rayden para su Calle de la llorería, con la que firmó un cuarto puesto. Este año vuelve a Benidorm de la mano de Karmento, dispuesto a transmitir el mensaje de Quiero y duelo a todos los espectadores.

“En cualquier competición de este tipo el pack más completo siempre será una combinación entre una canción que por sí sola impacte, emocione o motive, acompañada por una escenografía que potencie ese impacto, esa emoción o esa motivación con un artista carismático cuya personalidad en pantalla se diferencie del resto de candidatos”, explica a verTele.

A ello añade, en clave Benidorm Fest, “un género musical emergente en el país o muy característico, con un mensaje aspiracional que consiga que la sociedad española se sienta reflejada con él, y con un artista cuyo trabajo haga sentir orgulloso al público que lo ve de ser español como él. Esa sería mi pack perfecto para ganar”.

El escenógrafo, además, incide en que la base de todo es un buen tema, pues recuerda que “los escenógrafos no hacemos milagros”: “Sin una buena canción difícilmente puedes destacar por mucha escenografía que se le diseñe. Cuanto mejor sea la canción, más cosas buenas podrá mostrar la escenografía. Aunque bien es cierto, que si un escenógrafo no es capaz de ver las cosas buenas de una composición, la escenografía puede restar competitividad a la canción. Es un equilibrio complejo”.

“En TV todo entra no solo por los oídos, también por los ojos”

Sobre ese equilibrio también nos habla Miryam Benedited, coreógrafa de programas de televisión como Tu cara me suena y miembro del jurado en la primera edición del Benidorm Fest. Ella fue una de las que sí detectó que Chanel llevaba un “pack perfecto” para firmar un buen resultado en Eurovisión, y aunque en un primer momento le llovieron críticas, el tiempo acabó dándole la razón.

“En un festival como es el de Eurovisión, que además es televisión, todo entra no solo por los oídos, sino también por los ojos. Creo que lo que funciona en Eurovisión es que, vayas con lo que vayas, lo importante es que lo que envuelva a esa canción sea perfecto. Porque, al final, ¿cuántas veces nos ha pasado de escuchar una canción que a lo mejor la hemos oído y no nos ha dicho nada, y de repente, hemos visto esa canción dentro de un contexto, con un envoltorio perfecto, y nos encanta?”, se pregunta la profesional en conversación telefónica con verTele.

Este año no repetirá como jurado en la preselección patria por motivos de agenda, pero tiene claro cuál es la llave para volver a acertar: “Tiene que haber un buen cantante, evidentemente, un tema que pueda gustar, que sea pegadizo… Tiene que tener algún factor, el que sea, que pueda enganchar. Pero si no lleva un buen envoltorio, creo que puede que no funcione y se nos pase de largo una buena canción porque a lo mejor todo lo que lleva alrededor va a la contra”.

“Al final, es que sume a la canción. Que a través de lo visual, la canción suba. A lo mejor hay canciones que no son espectaculares y tienes que hacerlas llegar y potenciarlas a través de otros elementos”, agrega, y hace hincapié en algo que considera fundamental: que la propuesta sea profesional. “Muchas veces hay un buen concepto, hay una buena idea, pero no está bien llevada a cabo. Creo que tenemos que hacer cosas profesionales y a veces, el concepto va bien y dices qué pena que no esté bien 100% ejecutado”.

La base de todo es una buena canción y una buena interpretación, pero ese paquete depende del lacito que le pongas Tony Aguilar

Este concepto de “envoltorio” también apareció en conversación con Tony Aguilar, que además de aportar su visión sobre el Benidorm Fest como escaparate en el especial publicado la semana pasada, nos dio las claves del “pack perfecto” en base a su experiencia como comentarista de Eurovisión en RTVE. “La base de todo es una buena canción y una buena interpretación, ese es el kit de Eurovisión. Pero ese paquete depende del lacito que le pongas. Si lo envuelves bonito y le pones un lacito precioso, y no te pasa que el lazo sea demasiado grande, entonces el regalo te entra por los ojos nada más verlo. Si el papel de regalo ya no te gusta… igual estás dejando de prestar atención a lo que hay dentro, que es la canción”.

Como ejemplo, el presentador, DJ y locutor recurre a un caso muy reciente y reconocible para los seguidores del festival: el de Rosa Linn, la representante de Armenia en Turín 2022. En Eurovisión firmó un discreto 20º puesto, pero su canción Snap ha acabado convirtiéndose en un fenómeno gracias a TikTok y ha llegado al número 1 de Los 40.

“Esa canción que es estupenda, redonda y maravillosa, a la gran mayoría nos pasó bastante desapercibida en Eurovisión, precisamente porque había una puesta en escena que te desviaba la atención. Si la pones a arrancar post-its de las paredes, te fijas más en el acting de lo que está cantando, por muy bonita que sea la canción. ¿Quién sabía eso? Nadie lo sabía… Y ha acabado teniendo más reproducciones que Ucrania y más que Sam Ryder y más que Chanel. Y en Benidorm pues lo mismo... ¿Quién lo sabe? A lo mejor tenemos una canción que la oímos ahora en el streaming y nos parece brutal y luego, por lo que sea, la visten de una forma que no te llama la atención o que te chirría algo y ya no te gusta”.

Conscientes de la importancia del “papel de regalo” y el “lacito” a la hora de presentar sus candidaturas a la audiencia del Benidorm Fest, los 18 participantes del Benidorm Fest 2023 han trabajado durante semanas en un pack que genere impacto y eleve sus canciones, como ocurrió hace un año con SloMo. Dos de ellos son Fusa Nocta y Aritz, que conociendo las expectativas generadas alrededor de las propuestas escénicas de Mi familia y Flamenco, hablan con verTele sobre cómo se han preparado para el momento más importante de sus carreras.

El pack de Fusa Nocta: todo al espectáculo

Por ahora, la que más detalles ha anticipado de su actuación, antes incluso de pisar por primera vez el Palau D'Esports L'Illa de Benidorm, es Fusa Nocta. Convencida de que lleva un pack a la altura no solo del festival nacional, sino también de Eurovisión, la valenciana ha aumentado el hype alrededor de su propuesta desvelando que sobre el escenario habrá un homenaje a la cultura ballroom.

La artista es una de las grandes favoritas de la edición desde el primer momento que se conocieron las canciones candidatas, y su tema Mi familia es a día de hoy el segundo que más escuchas acumula de los dieciocho que entran en competición. Algo que quiere reforzar cuando el público la vea en directo con una interpretación medida al milímetro.

“Llevo una canción que quería que diese lugar a mucho espectáculo. Quería pensar en los visuales, en la iluminación, en el baile y la escenografía en general, el vestuario... Hay que pensar cada detalle (...) La canción tiene que gustar, pero si la puesta en escena la fallas, eso puede suponer que a la gente no le guste tanto al final”, reconoce en conversación telefónica con este medio.

Fusa Nocta quiere show, y promete darlo: “Ese es el punto fuerte de la actuación y de la canción en sí también, que haya tanto movimiento”. “Como la canción misma tiene mucha variación de géneros, quería y creía que era súper importante que en el mismo espectáculo pasase lo mismo. Es lo que se va a hacer. Va a haber en algunas partes algunos géneros y en otras otro. No quiero dar muchos más detalles, pero el ballroom no va a ser lo único que haya arriba”, anticipa.

Sobre ese concepto que ya ha hecho público a través de sus redes sociales, comenta: “Es algo que me encanta y desde que compuse la canción estaba pensada para que existiese esa parte [dentro de la actuación]”. De su número musical, tiene claro que desea expresar y reflejar lo que es para ella la familia, “la que tienes y la que eliges”. “Quiero que transmita esa potencia y esa fuerza ahí arriba y que la gente se emocione al verlo. La canción a mí me provoca mucho poderío, y quiero que la gente cuando lo vea, sienta lo mismo”.

El pack de Aritz: más que baile

Aritz, que competirá en la primera semifinal del martes 31 de enero, también es plenamente consciente del peso de la puesta en escena en su “pack” para el Benidorm Fest. De hecho, para él la escenografía tiene una importancia de un 70% en una propuesta para un certamen como Eurovisión, frente al 30% de la canción.

El valenciano dará el pistoletazo de salida a su carrera como cantante en el certamen de TVE proveniente del mundo del baile. Una profesión que genera altas expectativas de cara a su actuación, pues muchos ven en él al sucesor de Chanel. “Creo que se espera mucho de la puesta en escena de Flamenco por mi trayectoria profesional, pero lejos de lo que yo pueda aportar como bailarín, es una gran canción que podría funcionar muy bien tanto dentro como fuera de nuestro país”, afirma a verTele.

Preguntado sobre si asocia una buena puesta en escena a una que cuente con un número de baile potente, Aritz afirma que “no siempre van ligados”, y explica: “Históricamente, hemos visto en Eurovisión grandes baladas y números que sin bailarines ya estaban increíbles. Depende muchísimo de la canción, del tipo de propuesta que lleves al escenario...”. De hecho, a la hora de hablar de su actuación, ya avanza que el peso no estará en la coreografía sino “en el desarrollo de la propuesta”: “La teatralidad, contar una historia, mi interacción con la bailarina… Todo suma para que Flamenco entre por los oídos y por los ojos”.

“Flamenco para mí simboliza pasión, un sentimiento de fluir sensual”, agrega el ex de Fama, ¡a bailar!, que de nuevo vuelve a desmarcarse de las comparaciones con Chanel surgidas desde el mismo momento que se anunció su nombre como candidato. “Somos de dos mundos diferentes y aunque los dos seamos bailarines, nuestra propuesta no tiene nada que ver con SloMo, los imaginarios son completamente diferentes”.

Estos días han sido increíbles preparando la puesta en escena con @jorgiavaughan y @njc_creative, coreógrafo y Director Artistico de “Flamenco”.



Han trabajado para Robbie Williams, Zara Larsson, X Factor UK e Italia, Take That… no puedo estar mejor rodeado 🦩 #BenidormFest

A la ganadora del Benidorm Fest 2022 le agradece el camino que ha abierto para los bailarines, a los que desde el principio situó como pilares fundamentales de su equipo. “Como bailarín que he sido toda mi vida creo que siempre nos lo curramos un montón y estamos en un segundo plano. Gracias a cantantes como Chanel, se nos da visibilidad y al final no estamos tan detrás de las cosas y somos más principales. Gracias a ella, yo también seguramente esté aquí”.

Si será su sucesor o no el próximo 4 de febrero todavía está por ver, aunque lo cierto es que su tema fue el favorito para el jurado interno de TVE que seleccionó a los 18 participantes. Sobre que se haya conocido este ranking antes de la gala, opina que “no me gusta que se haya filtrado porque me gustaría que la gente juzgue la actuación con lo que vea ese día en el escenario o que juzgue la actuación desde sus oídos y no desde los gustos de otro. Quiero que vean el pack completo y la puesta en escena, y ahí ya decidan si les gusta para ganar o no”.

El trabajo de los artistas y sus equipos evidencia una de las consecuencias más positivas del Benidorm Fest, como el propio Pageo destaca: “Si algo bueno ha traído el certamen a la televisión española ha sido la demostración palpable de que la dirección artística en televisión tiene valor, te da valor y además genera audiencia. Actuaciones cuidadas al detalle y pensadas para sorprender al espectador hacen que el espectador se mantenga pegado a la pantalla a la esperar de la próxima actuación”.

En ese sentido, el escenógrafo considera que “el éxito de la anterior edición vino, aparte del gran casting, por la personalidad visual de cada actuación que se subía a ese escenario. Y eso se consiguió porque detrás de cada candidatura había una mente creativa dedicada exclusivamente a crear una idea escénica coherente con el mensaje de la canción y con la personalidad del artista. Esto consiguió que todas las actuaciones tuvieran su propia personalidad. No estábamos viendo cantantes actuar sobre el escenario de un programa uno detrás de otro con el mismo fondo escénico detrás sino mundos propios que transformaban el escenario del programa hasta hacerlo desaparecer para poder contar sus historias”.

El trabajo 'invisible' del escenógrafo: así se pone en pie una actuación del Benidorm Fest

Todo esto lleva detrás un enorme trabajo que muchos realmente desconocen. Esta labor corre a cargo de directores artísticos y escenógrafos como el propio Javier Pageo, quien nos desvela la hoja de ruta que suele seguir desde el momento en el que se le encarga la puesta en escena de alguna actuación musical como las que se desarrollan en el Benidorm Fest, hasta que el espectador la disfruta desde el salón de su casa.

Pageo asegura que cada profesional sigue su propio proceso de creación, el cual es “bastante personal y subjetivo”. El suyo arranca tras la primera escucha de la canción, instante en el que intenta no hacer “una traslación visual inmediata” de lo que está oyendo: “Me dedico principalmente a la investigación y el análisis, tanto de la canción, como del artista que la canta”, cuenta en palabras a verTele, explicando que, a partir de ahí, analiza el mensaje del tema y busca toda la documentación posible al respecto.

“Busco referencias externas que hablen de lo mismo, busco el target al que más le afecta ese mensaje y analizo su situación social, su estética, sus referentes...”, enumera el creativo, que resume su labor en “contextualizar el mensaje de la canción en el momento social en el que se entronca”. “Por ejemplo, si una canción habla de la pérdida de un ser querido, leo sobre el proceso psicológico del duelo en el ser humano, miro películas y leo libros que traten del tema, hablo con personas que han perdido seres queridos para que me cuenten su experiencia, etc.”, ejemplifica.

Todo este desarrollo inicial le conduce a “un diagnóstico del mensaje” tras el cual vislumbra el “tratamiento claro” sobre cómo debe darle forma a la actuación: “Toda esta investigación me suele traer muchas referencias visuales a modo de paleta de colores, formas geométricas, tipos de planos de cámara, encuadres, juegos de luces...”, añade, afirmando que esta labor es “casi más matemática que puramente inspiracional”.

Fin de hilo con el boceto 3D. Tras él, viene el resto del art team, con su talento y experiencia. Iluminador/a, realizador/a, coreógrafo/a y estilista partirían de él y lo modificarían para hacerlo viable y potenciarlo. Con este hilo sólo pretendía mostrar el método de trabajo 😇 pic.twitter.com/1kEJVjVZDc — Javier Pageo (@PageoconG) 9 de abril de 2018

El siguiente paso es ponerse manos a la obra, arrancando la parte más técnica del procedimiento: “Una vez tengo claras las referencias artísticas, hago una recreación 3D lo más aproximada posible a la realidad que nos vamos a encontrar en el escenario. Recreo el espacio escénico en programas de simulación virtual y empiezo a poner a prueba las referencias”, declara Pageo, que comprueba en ese momento si todo lo que ha ideado (medidas, texturas, presupuesto, las cámaras, el escenario...) transmiten el mensaje que quiere plasmar. “Ahí surge un nuevo proceso: el de prueba y error. Siempre con el baremo claro de qué sentimiento busco provocar y por qué”.

Finalmente, Pageo asegura que, una vez conseguido su objetivo, elabora “todos los planos técnicos necesarios para que la actuación pueda ser entendida y, por tanto, ejecutada, por cada uno de los componentes del equipo artístico de la producción”.

“Lo que hay que tener en cuenta para una puesta en escena en televisión es la cámara. Todo se va a ver a través de un cristal plano desde un punto muy lejano al que está siendo ejecutada la acción. Pensar que tu escenografía se verá siempre dentro de un rectángulo y todo lo que queda fuera de él no se ve y, por tanto, no se entiende. Diseñar pensando en cómo lo verá el espectador desde su casa. La televisión se creó para llevar historias al salón de nuestras casas. Y desde ahí, tenemos que crearlas”, concluye el director artístico, que, además del Benidorm Fest (como hemos mencionado), ha trabajado también como escenógrafo de grandes formatos como La Voz u Operación Triunfo, entre otros.

El intérprete y sus armas sobre el escenario

Evidentemente, todo esto que hemos analizado no sirve de nada sin un intérprete (o intérpretes) que esté a la altura de lo que exige un escenario como el de Benidorm y, más aún, el de Eurovisión. “Muchos cantantes pueden llegar a sentirse muy vulnerables en ese escenario tan grande y llegar a desafinar. Es importante ver la afinación que tienen y el comportamiento del artista en directo en el Benidorm Fest. Porque si esa actuación no la soporta bien, ya sabes que en Eurovisión no va a aguantar bien ese peso”, comenta Miryam Benedited, que cree que la persona que vaya a Liverpool tiene que “tener muchas armas vocales” para soportar “los nervios, la presión y muchas cosas que te pueden pasar” y así “salir airoso”.

Es ahí donde Fusa Nocta reconoció el pasado mes de diciembre que se hallaba su mayor preocupación. En palabras a verTele, la cantante admitió que en la improvisada gala de Los Elegidos, celebrada en octubre, se sintió “ahogada” mientras cantaba, como también se percibió de otros de sus compañeros. “La verdad es que esa gala nos pilló de sorpresa a todos”, recuerda ahora la artista. “En ese momento había mucho nervio. Aunque no era una gala en la que nos fuesen a elegir, simplemente era una de presentación, me puse muy nerviosa. Eso me jugó una muy mala pasada. Pero los nervios es algo que tengo que trabajar poco a poco para que ese día no me afecte tanto”, añade la joven, que reconoce que los últimos meses ha hecho un exhaustivo ejercicio de preparación vocal tras el cual se ve mucho más segura.

“A nivel físico, estoy haciendo un montón de deporte, un montón de cardio, he ido a un coach, he cantado mientras bailo... Sí que noto mejoría y estoy muy contenta”, dice satisfecha Fusa Nocta que, como una de las grandes favoritas, sabe que tiene más “presión” al estar “mucha más gente prestándome atención”. Por ello, asegura estar “trabajando para que no haya fallos, ni cosas que vayan a la contra”.

El pack perfecto de Chanel

Y si hay alguien que prácticamente no tuvo fallos, ni en Benidorm, ni en Turín durante la final de Eurovisión, esa fue Chanel Terrero. La hispano-cubana demostró en ambos certámenes una gran seguridad frente al respetable, una confianza en sí misma y un gran control del espacio que se labró durante tantos años de trayectoria profesional en los teatros de España.

“Chanel tenía una cosa muy buena y es que llevaba muchos años trabajando en musicales. Cantar, bailar e interpretar todos los días en directo te hace solventar cualquier cosa que pueda suceder en el teatro: un día de cansancio, de peor voz... eso es lo que es tener tablas. Y el día de Eurovisión demostró que las tenía a raudales”, valora Benedited, a la que el tiempo acabó de dar la razón tras el histórico tercer puesto de Chanel en el festival. Un éxito que, a pesar de las críticas y ataques recibidos, supo vislumbrar hace ahora justo un año desde el jurado de la preselección nacional.

Y es que, como defendió desde el primer momento, ella vio en la propuesta de Chanel el “pack perfecto” que cualquier país debe presentar en Eurovisión si tiene aspiraciones de hacer algo grande. “Era una propuesta muy cerrada, un pack completo perfecto y profesional. Todo lo que envolvía a la canción la elevaba. El show te entraba por los ojos y hacía que, te gustara o no la canción, te encantara. Todo lo que ocurría encima del escenario desde el primer segundo hasta el último estaba perfectamente ejecutado y era superpro. Ya está. Es que no es una cosa subjetiva, es que es una cosa objetiva. Te puede gustar o no, pero que la calidad el show la tenía… la tenía”, argumenta la catalana.

Miryam Benedited fue en enero de 2022 la cabeza de turco de muchos haters que se lanzaron a las redes sociales a focalizar en la coreógrafa, algunos con ataques e insultos muy graves, a mostrar su desacuerdo con la valoración global que realizó el jurado profesional en favor de Chanel. “Al final, yo voté lo que consideré. Si la gente no está conforme, me parece perfecto, pero de ahí a que se diga a que las razones por las que he votado a una persona son distintas a las que son, son temas que no son injustos, sino que es que son mentiras”, lamenta. “Siempre digo: ¿A la gente le cuesta mucho trabajo pensar que a mí me parecía esa la propuesta perfecta para Eurovisión?”, se pregunta.

Una propuesta clara para presentar en Eurovisión

Además de todo lo nombrado, otro de los aspectos por los que se premió a Chanel fue el hecho de que su propuesta escénica en conjunto era fácilmente trasladable a un show de la magnitud de Eurovisión. La propuesta de SloMo estaba perfeccionada desde el primer momento, lo cual permitió a muchos visualizarla fácilmente sobre el escenario de Turín. ¿Es importante ir a Benidorm con la propuesta que se quiere llevar a Eurovisión?

“Más que importante creo que es lo justo”, opina tajante Javier Pageo. “Sobre todo, cuando hay un televoto que se gasta su dinero en votar un pack. No vota una canción. Vota lo que ve y escucha. Por tanto, sería injusto para los participantes que no han ganado, y para el público que ha votado, ver cómo la propuesta se modifica una vez conseguido el premio en Benidorm”, añade el escenógrafo, que entiende las “mejoras o la adaptación” al nuevo escenario, pero “no entendería el cambio de concepto escénico”.

Miryam Benedited cree que este factor es “superimportante”: “Es decir: esto que ves aquí es lo que voy a hacer después allí, pero mejorado. Pero básicamente es eso y tu ya ves el show. Ya lo ves, no es una cosa que me pongo aquí con el piano y allí ya veré lo que hago... No, no, no. Vamos a llevar todo un completo de lo que vamos a hacer. Y luego ya queda pues perfilar cosas que van a cambiar, porque evidentemente aquel escenario es distinto al del Benidorm Fest y tiene mayores posibilidades”, explica la coreógrafa.

Y aunque todos los candidatos con los que hemos hablado, como Alice Wonder o Agoney, entre otros, nos confirman que llevar a Benidorm la propuesta que se plantearía en Eurovisión no ha sido una petición expresa por parte de TVE, todos ellos lo han tenido en cuenta a la hora de trabajar y pulir sus puestas en escena. Porque... ¿qué mejor arma que la de mostrar al público español el pack que queremos presentar ante Europa para intentar volver a traernos a España ese preciado Micrófono de Cristal? La batalla está a punto de comenzar...