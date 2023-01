Así fue el 'Benidorm Fest Stars', una fiesta musical que suma y también debe hacer reflexionar a TVE

A poco menos de un mes para el Benidorm Fest 2023, TVE calentó motores este miércoles 4 de enero con la emisión de Benidorm Fest Stars, una gala homenaje a los artistas de la primera edición que sirvió para rememorar su éxito y crear expectación de cara a la segunda, que se celebrará en la ciudad alicantina entre el 31 de enero y el 4 de febrero.

Por qué la actuación de Blanca Paloma no se emite en el 'Benidorm Fest Stars' de TVE

La cita, presentada por Alaska y emitida en La 1, no logró reconectar con el público de la TV pública y se conformó con un 5.1% de share y 701.000 espectadores en el horario estelar, en la línea de los dos especiales ofrecidos en el último tramo de 2022 con artistas de la segunda 'hornada'.

Un dato que no ensombrece la apuesta e intenciones de RTVE con su gran formato, pero que sí llama a reflexionar sobre los aciertos y errores de esta estrategia para 'hacer marca'.

Una fiesta musical, con un gran 'pero'

La fiesta navideña del Benidorm Fest arrancó con un vídeo homenaje a los primeros 14 protagonistas, con especial atención al éxito eurovisivo de Chanel en Turín como resumen del triunfo de la edición de 2022.

En lo que a actuaciones se refiere, los encargados de romper el hielo fueron los mismos que inauguraron en su día el escenario del Palau D'Esports L'Illa de Benidorm. Varry Brava volvieron a entonar su ya internacional Raffaella, dando inicio a una hora de música en directo... y también en playback.

Uno a uno, los 12 invitados de la noche fueron pasando por este plató construido para la ocasión. Algunos de ellos apostaron por revivir las canciones con las que se dieron a conocer hace casi un año ante el público de TVE, mientras que otros optaron por interpretar nuevos singles.

Ese fue el caso de Luna Ki, que pese a ser finalmente baja en el gran evento, y tener ahora la oportunidad de mostrar cómo habría sido su comentado Voy a morir en directo, quiso compartir con la audiencia otra de sus canciones, en este caso Dispara.

Tanxugueiras tampoco interpretaron su recordado Terra, sino Pano corado; Javiera Mena se 'quitó' la Culpa cantando Me gustas tú; y Marta Sango llegó acompañada de Rakky Ripper, candidata de 2023, para actuar a dúo con La corriente.

Sí recordaron sus éxitos del Benidorm Fest artistas como Rayden, que ante la imposibilidad de acudir a las grabaciones envió una versión de su Calle de la llorería grabada en un estudio con su banda para no perderse la cita.

También estuvieron Azúcar Moreno con Postureo, Gonzalo Hermida con Quién lo diría, Xeinn con Eco, la mitad de los Unique con Mejores, Sara Deop con Make you say y por supuesto, Chanel y sus bailarines con una nueva aplaudida actuación de SloMo como colofón.

En esta fiesta musical hubo, como decimos, un gran 'pero': el playback. Desconociendo las razones por las que algunos artistas no interpretaron sus actuaciones con voz en directo, cabe poner en valor a aquellos que, como es el caso de Varry Brava, Xeinn, Tanxugueiras, Rayden, Javiera Mena, Unique, Chanel y Luna Ki sí apostaron celebrar la música en televisión como merece.

Las dos grandes ausencias

La gala del Benidorm Fest Stars estuvo marcada por actuaciones destacadas y el nuevo 'Chanelazo', pero también por dos grandes ausencias. Como ya explicamos en la previa, la cita contaba de por sí con la baja de Rigoberta Bandini, la única de los 14 participantes de la edición que no grabó una participación en el especial. Sin embargo, Blanca Paloma sí grabó una actuación que finalmente no se emitió.

El motivo lo contó ella misma en una entrevista reciente a Euro Relinchu, y pudo confirmarlo verTele de fuentes de TVE. La artista ilicitana eligió interpretar su nueva canción EaEa, antes de que ella y TVE supiesen que esta iba a ser seleccionada como una de las 18 candidaturas para el Benidorm Fest 2023. Actuó, por tanto, sin ser consciente de que iba a tener una nueva oportunidad en el certamen precisamente con ese mismo tema.

Una vez conocidos los candidatos de la segunda edición, entre los que está Blanca Paloma con EaEa, se decidió que su actuación no se emitiese para que no tuviese ventaja respecto al resto de concursantes. Caso distinto es el de Rakky Ripper, que sí apareció en la gala junto a Marta Sango, pero interpretando una canción que no participa en esta nueva temporada.

TVE y su estrategia con el Benidorm Fest

Como ya hemos señalado, TVE está abrigando desde el primer momento al Benidorm Fest 2023. Tras el éxito de la primera edición y el histórico papel de Chanel en Turín 2023, la cadena ha apostado aún más fuerte por su preselección eurovisiva multiplicando la presencia del certamen en su parrilla más allá del evento de finales de enero y principios de febrero.

Como previa de esta segunda edición, La 1 ya ha emitido hasta tres especiales: un microespacio con Inés Hernand para anunciar a los 18 participantes de 2023, la gala Los elegidos con Rodrigo Vázquez y Julia Varela, y con actuaciones en directo, y el Benidorm Fest Stars como homenaje a la primera 'hornada'.

Y en los tres casos, las previas del Benidorm Fest han congregado a una audiencia reducida en La 1: el primer especial, que estuvo en duda hasta el último momento como plan antifiltraciones, firmó un 4% y 571.000 espectadores; la gala Los elegidos programada un sábado marcó un 6% y 617.000; y este BeFest Stars ha acabado teniendo también poco impacto con un 5.1% y 701.000 espectadores.

De estos datos no se puede concluir que el Benidorm Fest haya perdido interés o que el gran evento que arranca el próximo martes 31 vaya a fracasar, pero sí se pueden extraer una serie de reflexiones constructivas sobre la estrategia de la TV pública.

La primera es clara: RTVE está apostando muy fuerte por el festival y por hacer crecer la expectación de cara a las semifinales y sobre todo, la gran final del certamen. Es un acierto que la cadena intente consolidar la marca en su parrilla más allá de esas tres galas, pues a la postre todo está destinado a implicar al público en el Benidorm Fest y en la elección de nuestro representante en Eurovisión.

Sin embargo, y precisamente por la importancia que tiene la marca para el presente y futuro de TVE, sí cabría afinar esta apuesta y cuidar más si cabe todo lo que tiene que ver con el festival, sin improvisaciones y con estrategias de programación claras que ayuden a fidelizar y que no mareen a los espectadores. Y por descontado, con galas trabajadas y definidas que realmente jueguen en favor de los artistas y del propio Benidorm Fest.

Más allá del dato que estas previas puedan registrar, es clave que todas las galas asociadas a la marca tengan la calidad que el espectador de TVE espera y que sí tuvo el evento del pasado mes de enero. Que los artistas puedan pisar el escenario habiendo tenido tiempo para ensayar y preparar su puesta de largo televisiva, como no ocurrió con Los elegidos. Que los participantes presenten sus temas en directo y que haya un criterio en la selección de canciones y la escaleta de la gala, como no ha ocurrido en el BeFest Stars.

No se le puede sacar ni un 'pero' a las intenciones, pero sí se debe pulir la apuesta para que, independientemente de que la audiencia interesada sea un 4%, un 5% o un 12%, todo sume y repercuta de manera positiva en el Benidorm Fest.