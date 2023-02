Twin Melody y Aritz se derrumban por el odio en redes: “Se dice 'no hate', pero se da voz a personas que acosan”

La rueda de prensa de los artistas eliminados en la primera semifinal del Benidorm Fest 2023 ha acabado en un mar de lágrimas, y no precisamente por los puntos de jurado y público. Twin Melody y Aritz se han derrumbado ante los periodistas al hablar del hate recibido en las últimas semanas tanto en redes sociales como a raíz de polémicas que les han salpicado.

Apenas unas horas después de que Agoney lanzase un mensaje directo al influencer Malbert por sus constantes críticas, sus otros dos compañeros se han referido a los comentarios de odio y han hecho un llamamiento de cara a la siguiente edición del certamen de TVE.

Todo ha comenzado por una pregunta a Aritz sobre cómo ha vivido el hecho de verse envuelto en una polémica semanas antes de la celebración del festival. Recordemos que el intérprete de Flamenco fue noticia tras una visita al podcast del referido TikToker, donde tuvo unas palabras poco afortunadas hacia las propuestas de algunos de sus compañeros, entre ellos el propio Agoney y Blanca Paloma.

“Lo he vivido mal. No soy una persona que haya tenido nunca puesto el foco en lo que decía, como bailarín siempre ha sido más fácil decir mi opinión y que no me afectase. No soy el mejor expresándose y eligiendo las palabras”, ha comenzado diciendo. El artista ha asegurado que se disculpó después de lo que dijo, y ha hecho autocrítica: “Ojalá haber estado a la altura en ese momento y haberme dado cuenta de que mi opinión podía hacer daño. Está sacado de contexto, pero tenía que haber cuidado mejor mis palabras y me arrepiento desde el día que pasó”.

“Agradeceríamos que se diera espacio a personas que apoyan y que no destruyen a la gente”

Tras las palabras de Aritz, las Twin Melody han pedido el turno para pronunciarse sobre cómo han vivido ellas el hate, siendo también 'objetivo' de las críticas de Malbert. “A nosotras también nos han echado muchísimo hate y no es fácil. Por la salud mental de los siguientes concursantes del Benidorm Fest agradeceríamos que se diera espacio a personas que apoyan y que no destruyen a la gente, porque la verdad es que nosotras también lo hemos pasado un poco mal”, ha dicho una de las hermanas.

“Siempre se dice 'no hate', pero luego se da voz a personas que están todo el rato dando...”, han añadido las artistas, en clara referencia al mencionado influencer. Como ya explicamos este martes, Malbert no solo ha tenido la oportunidad de entrevistar para su podcast a muchos participantes, sino también ha sido acreditado por RTVE para cubrir el Benidorm Fest durante toda la semana.

Twin Melody (@twin_melody): "Por la salud mental de los siguientes concursantes del #BenidormFest, agradeceríamos como concursantes que se diera espacio a personas que apoyan y no destruyen a la gente"#BenidormFest2023 https://t.co/xTG0XXL5px pic.twitter.com/bPxMCHbP10 — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) 1 de febrero de 2023

Tras lanzar ese mensaje, las mellizas Paula y Aitana se han derrumbado ante la prensa. Unas lágrimas que también han contagiado a Aritz, que al igual que ellas ha estado sometido a presión en las últimas semanas, y a muchos de los allí presentes.

Recordemos que desde la primera rueda de prensa de esta edición de 2023, y tras lo ocurrido con Chanel el año pasado, desde TVE se insistió en pedir a los eurofans y prensa que tratasen con respeto y cariño a todos los candidatos. Finalmente, el hate ha acabado marcando también este segundo Benidorm Fest.