Beret desvela la propuesta que le hizo Georgina Rodríguez tras usar su canción en 'Mask Singer'

Georgina Rodríguez sorprendió en la Starlite Gala de 2021 cantando a dúo con Beret. La modelo argentina, mujer de Cristiano Ronaldo, apareció en el escenario durante la actuación del cantante para interpretar el tema Si por mí fuera. Casi dos años después ya sabemos cómo se cocinó aquella inesperada colaboración que tuvo su origen en Mask Singer.

Atresmedia compra otro concurso: así es 'The Floor', que presentará Manel Fuentes con la productora de 'El Cazador'

Más

Durante su visita al programa Martínez y Hermanos, el artista sevillano contó la intrahistoria del sonado momento.

Resulta que esa es la canción que Georgina Rodríguez utilizó en el programa de Antena 3. La celebrity se enfundó en un traje de león y cantó Si por mí fuera con la voz distorsionada para no dar demasiadas pistas. Fue la primera en ser desenmascarada, pero nadie, ni el público ni el jurado, acertaron con su identidad.

Resulta que esa es la canción que utilizó Georgina Rodríguez en Al emitirse la gala, Beret comenzó a recibir un aluvión de mensajes: “Estaba en casa tranquilo y empezaron a petarme el móvil diciéndome que estaban cantando mi canción en Mask Singer”.

Poco después recibió el mensaje más inesperado: “Ella me habló. Me dijo que me seguía desde hacía bastante tiempo y que le gustaba mi música”.

Entonces, Georgina, que tenía previsto grabar la primera temporada de su docureality con Netflix, le lanzó una propuesta: “Me dijo que iba a grabar el documental y que le gustaría que en el último capítulo yo fuera al Starlite de Málaga para cantar con ella Si por mí fuera”.

Fue grata la experiencia: “Fue brutal. Ella no había cantado nunca y tuvo que salir de su zona de confort. Yo estaría temblando, pero salió brutal. Tenemos contacto y es una persona muy cercana”, comentó el sevillano.

María León se inventó una enfermedad para conseguir un papel

Beret acudió al programa que presenta Dani Martínez en Movistar Plus+ con dos invitados más: el futbolista Ferrán Torres y la actriz María León, que aportó otra divertida anécdota.

La intérprete, que acaba de estrenar la serie El hijo zurdo, se inventó una enfermedad para conseguir un papel. “Estaba trabajando en una tienda de ropa en Madrid y me salió un casting. Pedí el día libre y no me lo dieron”.

Desesperada porque su deseo era ser actriz, León tiró de imaginación para no desaprovechar la que podía ser su gran oportunidad. “El sábado no pude ir a trabajar. Me fui directamente al hospital. Necesitaba una baja, ¿cómo fingía un resfriado sin mocos? Tenía que encontrar una enfermedad, así que me acordé de un cólico nefrítico que tuve con 18 años porque me acordaba perfectamente de los síntomas”.

En el hospital fue ingresada inmediatamente, lo cual le hizo pensar que había empeorado las cosas y no podría asistir al casting de ninguna manera. “Me pusieron en una camilla con una vía y me dieron un calmante”. Horas después utilizó de nuevo sus dotes actorales para convencer al personal sanitario de que se encontraba mejor, por lo que recibió el alta: “Conseguí el papel. En este caso, mereció la pena mentir”.