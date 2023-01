Bertín Osborne desvela el error de Antena 3 por el que decidió abandonar la cadena

Bertín Osborne ha recordado la etapa en la que formó parte del plantel de presentadores de Antena 3. Durante una larga etapa, el jerezano fue rostro de la cadena, en la que presentó espacios míticos, como Lluvia de Estrellas o Esos locos bajitos. Ahora, más de dos décadas después, el cantante ha desvelado por qué decidió poner fin a su relación con el canal de San Sebastián de los Reyes.

Mediaset anuncia que trabaja "en futuros proyectos" con Bertín Osborne tras el final de 'Mi casa es la tuya'

Más

El andaluz se remontó al año 2001, cuando TVE decidió apostar por Operación Triunfo. Osborne recordó cómo antes de recalar en la cadena pública, el formato fue ofrecido por Toni Cruz, director de Gestmusic, a Antena 3.

Al conocer su mecánica, Bertín asegura que supo enseguida que aquello iba a ser un gran éxito: “Dije que eso iba a ser un pelotazo y que yo lo presentaba”, ha declarado en El Show de Bertín en Canal Sur, desvelando cuál fue su reacción al enterarse de la decisión de la cadena. “¿Pero cómo no lo van a querer? ¿Están tontos todos o qué?”

“Llamé a Antena 3 y les dije que les habían ofrecido un formato que era la pera y que lo iba a presentar yo. Joder, ¡compradlo!”, asegura el cantante, que no logró convencer a los directivos para que cambiasen de opinión, ya que no creía que aquello fuese a funcionar. “A los 10 días me llamó Toni y me dijo que lo sentía, que se lo habían vendido a TVE”.

El fallo por el que Bertín Osborne abandonó Antena 3

Según Bertín Osborne, aquello fue un antes y un después en su relación con el canal. “Tuve un cabreo... Esa fue mi salida de Antena 3”, desveló.

El presentador asegura que durante una convención de Antena 3 en la que había más de 400 miembros de la cadena, intervino para expresar su enfado con los altos cargos de la casa. “Me gustaría saber quién es el que no ha visto el programa del mayor éxito de este año, que me lo ofrecieron a mí, lo quisieron vender aquí y alguien dijo que no lo veía. ¿Quién ha sido el ciego?”, recordó.

Tal y como contó el jerezano, después de soltar “dos o tres barbaridades más”, se sentó y tomó la palabra el consejero delegado que en aquel momento tenía Antena 3: “Bueno, quiero pediros disculpas porque el ciego soy yo”, acabó reconociendo el responsable en unas palabras que ha recordado ahora Bertín.