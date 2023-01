Bibiana Fernández cuenta su experiencia en los Premios Feroz y su conversación con Jedet tras la agresión sexual

Bibiana Fernández ha acudido este lunes a El Programa de Ana Rosa para hablar de todo lo ocurrido en la celebración de los Premios Feroz, la cual acabó con la detención del productor Javier Pérez Santana, acusado una de las dos agresiones sexuales que tuvieron lugar en el evento. La actriz no estuvo presente en la fiesta en la que se produjeron los hechos, pero sí pudo hablar con Carmen Jedet, denunciante cuyo nombre trascendió a los medios a lo largo de este domingo.

La colaboradora de Ana Rosa explicó que ella asistió a la ceremonia de entrega de los galardones que reconocen a lo mejor del año en ficción televisiva (con los triunfos de La Ruta y No me gusta conducir) y cinematográfica. No obstante, tras su finalización, se marchó a su hotel, mientras que muchos de sus compañeros se fueron a una discoteca en la que se celebraría la fiesta oficial de los premios.

Bibiana Fernández arrancó su intervención en Telecinco denunciando lo ocurrido: “Primero, decir que si hubo un tocamiento, violencia, o alguien se intentó aprovechar de alguien, estoy a favor de Jedet y de cualquiera que haga este tipo de denuncias”, empezó diciendo antes de confesar que tiene dudas sobre si el denunciado también se le acercó a ella.

“Este señor, que no lo reconozco muy bien, yo creo que hubo un momento en el que me dio un pico... Pero por ejemplo, 'La Terremoto' me dio seis picos y no la voy a denunciar. Hubo un segundo intento y no sé si fue más allá... no sé si es el mismo hombre, eh, porque cuando acabaron los premios yo me fui”, añadió, reconociendo no estar segura si se trata del productor que finalmente ha acabado detenido.

Bibiana Fernández cuenta su conversación con Jedet

Acto seguido, Fernández aseguró que, a la mañana siguiente, la de este pasado domingo, se encontró a Carmen Jedet en el AVE, donde le explicó qué había pasado: “Me encontré con Jedet en la estación del AVE, me dijo 'vengo de comisaría'... Pero como es una frase que habitualmente Pepón Nieto y yo decimos siempre, la de 'uy, niña, la noche estuvo de comisaría', pues no le di más importancia en ese momento”, señaló.

En ese momento, Jedet le estaba explicando que acababa de testificar ante la policía sobre la agresión sufrida la noche anterior: “Yo le pregunté y ella me dijo 'fíjate, un tío en la discoteca me metió mano, me ha tocado las tetas'... o algo por el estilo”, prosiguió. “Yo la vi como una mujer que se acababa de levantar, que seguramente habría tenido que declarar en comisaría... pues compungida”, explicó.

“En el barullo no percibí la gravedad, en el fragor de aquel vagón, había 400 personas de los premios, pero ella venía exactamente en ese momento de la comisaría porque por la mañana ella fue a poner la denuncia”, detalló Bibiana Fernández, dando la cara de nuevo por su compañera. “Una vez que vi los informativos y tengo la información, entiendo perfectamente que si una mujer va a pasarlo bien, llega uno y te toca las tetas, pues es normal que denuncies. En cuanto al protocolo, la policía rápidamente se presenció en la detención y se hizo la detención de rigor”, recordó.

El Programa de Ana Rosa informó entonces que existe, como ha recogido elDiario.es, otra denuncia por agresión sexual (esta vez, realizada por un hombre) contra otro de los asistentes a la ceremonia de los Premios Feroz que, de momento, no ha sido detenido.