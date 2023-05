Bibiana Fernández se disculpa con Joaquín Prat en 'El programa de Ana Rosa': “No debí haberlo hecho”

Este lunes El programa de Ana Rosa trató el estado de Bibiana Fernández tras haberse sometido a una operación médica. Sin embargo, antes de aclarar todas las dudas sobre su salud, la colaboradora quiso disculparse con Joaquín Prat por unas interrupciones que provocaron que el presentador se desviara del guion en anteriores entregas.

Menos Jorge Javier y más Ana Rosa: el vuelco a la derecha en Mediaset ante el nuevo ciclo electoral

Más

“Por cierto, Bibiana, yo te veo espléndida, pero te iba a preguntar cómo estás de salud porque sabemos que te has sometido a una operación”, introdujo Patricia Pardo. “Escuchadme”, dijo la colaboradora, que decidió empezar su intervención solucionando cuentas pendientes con su compañero.

“Mi obligación en todo caso sería estar a favor del presentador”

“Pido disculpas a mi compañero Joaquín, porque ya me ha pasado dos veces últimamente”, añadió, haciendo referencia a las situaciones vividas otros días.

“Una vez que le estaba tirando aquí a este [Alessandro Lecquio] el capote, a mí me dio penita, fíjate, con lo bicho que es. Y le eché un capotazo, y lo desvié [a Joaquín Prat], y no debí haberlo hecho. Mi obligación en todo caso sería estar a favor del presentador”, prosiguió, recordando la primera situación. “El otro día le iba a dar paso al vídeo, y yo me metí, y dije que me iba a hacer una reforma, y que me iba a quitar del medio, y lo corté”, añadió, relatando el segundo momento.

Joaquín Prat la escuchó atentamente, aunque no se pronunció sobre las disculpas ya que la tertuliana enlazó ese tema con las explicaciones sobre su intervención médica: “Tenía un problema de pecho y tenía que quitarme la prótesis porque se había roto. Había que cambiarla por una cuestión de salud. Pero una vez que fui al médico, yo me vi en el espejo y le pregunté: 'oye, ¿tú no crees que me tendría que hacer un poco de pescuezo?'. Y entonces me operé”, concluyó Bibiana Fernández.