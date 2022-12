Bibiana Fernández tuvo que elegir entre Ana Rosa y Jorge Javier: “Esto es muy fácil”

Bibiana Fernández tuvo que responder una pregunta un tanto delicada en su estreno como miembro del jurado de Mediafest Night Fever. La actriz y tertuliana fue entrevistada antes de saltar a la palestra, y es entonces cuando su compañera Cristina Rodríguez le pidió que eligiera entre Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez.

Fernández no titubeó al decantarse por su 'jefa', con la que comparte plató desde hace casi dos décadas. “Esto es muy fácil. Quiero mucho a Jorge Javier, me cae muy bien, me parece simpático y brillante, pero Ana Rosa es una mujer con la que llevo conviviendo 17 años”, argumentó la invitada, que cada mañana comenta la crónica social en El programa de AR.

La tertuliana dio a entender que Ana Rosa es una mujer que va de frente, para lo cual utilizó una metáfora: “La vida me ha enseñado a distinguir entre los ruidos. Cuando alguien se acerca a mí, aunque sea un intelectual, si no es bueno, pita, como los relojes malos. Ana Rosa no pita”, comentó Fernández antes de salir a defender a la periodista madrileña.

“Muchas veces se le critica, y eso me molesta porque creo que nos estamos volviendo una sociedad intolerante”, lamentó la entrevistada, que ensalzó el compañerismo que les une pese a las diferencias que puedan albergar: “Seguramente que Ana Rosa y yo, políticamente, no tenemos nada que ver (...), pero la quiero mucho y me alegro de formar parte de su equipo. Me siento muy orgullosa de ella”.

Al escuchar todas las virtudes de la presentadora, Adela González, compañera de Jorge Javier, sacó la cara por el showman de Telecinco: “Yo te digo que Jorge Javier tampoco pita. Es maravilloso”, exclamó la periodista.