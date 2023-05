Bisbal apareció en 'La Resistencia' para explicar la razón por la que nunca ha acudido: “¿Quién te ha dicho que no quiero ir?”

“Se viene sorpresa esta noche” anunciaban las redes de La Resistencia horas antes de su emisión. Y así fue. De hecho, se cumplió uno de los deseos de David Broncano: tener a David Bisbal en el programa.

El presentador había transmitido en varias ocasiones sus ganas de entrevistar al cantante, incluso pidiéndole a algunos de sus amigos que le convencieran, pero hasta entonces nunca había accedido.

Hasta que este miércoles, al arrancar el espacio, comunicaban a Broncano que tenía una videollamada y al darle paso se quedaba asombrado al descubrir que era Bisbal: “Bueno, ¿cómo están los máquinas de La Resistencia?” era la frase con la que saludaba, el público estallaba en aplausos y el presentador tocaba el bombo de alegría.

Tras la alegría, el artista se dirigió a Broncano: “Estoy sorprendido contigo, ¿sabes lo que has liado en las redes, super insistente conmigo? Me han mandado mensajes todos mis compañeros de la discográfica, los artistas, ¿quién te ha dicho que no quiero ir?”. A lo que el presentador respondía: “Te invitábamos y no venías y pensé que no querías venir”.

Pero Bisbal razonó su negativa: “Es que he estado liado con el disco el documental, la gira... pero me encanta cómo eres, me encanta La Resistencia, los músicos, el público y voy contigo a muerte”. El conductor transmitía su asombro: “Me he emocionado, no lo he visto venir. ¿Cómo sé que no es Inteligencia Artificial y que eres tú?”. Pregunta que Bisbal respondió con un cántico.

Para acabar comprometiéndose a acudir pero sin fecha fija: “He estado esperando el momento perfecto. Voy a poner la fecha pero me voy a México y vuelvo. En el momento que vuelva... estaré con todos vosotros. Os quiero mucho y nos vemos pronto. Estoy pensando ya en tu regalo”, zanjó.