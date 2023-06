'Black Mirror' intentó escribir con ChatGPT uno de sus capítulos pero el resultado “fue una mierda”

Charlie Brooker, creador de Black Mirror, ha asegurado que hizo uso de la Inteligencia Artificial para escribir el guion de un episodio de la serie. Sin embargo, el responsable de la ficción de Netflix ha aclarado que la tecnología fracasó en su intento y no generó nada original.

“He jugado un poco con ChatGPT”, revela Brooker en una entrevista con la revista Empire con motivo del estreno de la sexta temporada de Black Mirror, la cual llega el próximo 15 de junio a la citada plataforma de streaming.

El resultado “fue una mierda”

“Lo primero que hice fue escribir 'generar episodio de Black Mirror' y apareció algo que a simple vista se podía leer pero que realmente era una mierda. Porque lo que hizo fue buscar todas las sinopsis de los episodios de Black Mirror y mezclarlas. Si profundizabas un poco más, decías: 'Oh, en realidad no hay ninguna idea original aquí'”, declaró el guionista.

A pesar de todo, Brooker intentó que su experiencia con la Inteligencia Artificial fuese útil y asegura que se dio cuenta de que el problema no era la tecnología en sí, sino que, como ocurre en Black Mirror, es el uso que le dan los seres humanos.

El creador de la serie afirma que, con todo ello, aprendió lo que no debía hacer en el futuro: “Sabía que había escrito muchos capítulos donde alguien dice: '¡Oh, estuve dentro de un ordenador todo el tiempo!'. Y pensé: 'Voy a descartar cualquier idea de lo que se supone que Black Mirror es'. No tiene sentido tener una serie antológica si no puedes romper tus propias reglas. Fue como si te echaran un agradable vaso de agua fría en la cara”, ha explicado.

Es lo que ocurrió con el capítulo de la nueva temporada que lleva por título Beyond The Sea [Más allá del mar] y que está protagonizado por Aaron Paul, Kate Mara y Josh Hartnett. Su trama es la de una “misión imposible” ambientada en un 1969 alternativo, según Brooker, como “una especie de pasado, presente y futuro distópico”.

“Primero tuve la idea de la trama y luego pensé: '¿Qué pasa si establezco esto a finales de los años 60? ¡Eso sería disruptivo y genial!' Y luego, cuando realmente llegas a escribirlo, te das cuenta: 'Oh, espera, si esto es diferente, el tiempo y todos los que están en él son de ese tiempo. Eso en realidad informa sobre cómo piensan y se comportan los personajes'. No creo que haya habido un rechazo deliberado de la nostalgia, sino que fue algo divertido de hacer”, ha explicado.