Blake Shelton, histórico coach de 'La Voz' en Estados Unidos, abandona el programa tras 12 años y 23 temporadas

Blake Shelton ha decidido poner fin a su andadura en The Voice, la versión de La Voz en Estados Unidos. El cantante de country abandona el programa convertido en el coach más longevo de la historia del formato, ya que ha formado parte del talent musical desde su primera edición en NBC en el año 2011 hasta su temporada 23, la cual llegó a su gran final este mismo miércoles 23 de mayo.

El propio músico ha sido el encargado de dar la noticia a través de un comunicado lanzado en sus redes sociales: “No puedo creer que hayan pasado 23 temporadas en The Voice y, especialmente, no puedo creer que hoy sea mi último episodio. Es agridulce. Cuando entramos en la primera temporada, creo que ninguno de nosotros sabía lo que esto iba a suponer. Estos últimos 12 años he hecho amigos y recuerdos para toda la vida. Tuve la gran oportunidad de ser coach de algunos artistas realmente talentosos, con 9 que se llevaron a casa victorias del #TeamBlake”, ha recopilado el televisivo.

“He visto a estos artistas crecer tanto con el espectáculo. Gracias a todos... al equipo, a los coaches, a los concursantes, a los fans y a mi esposa, que han hecho que estos años sean realmente grandiosos. ¡Los amo a todos!”, ha agradecido el cantante.

Shelton, el mejor coach de todos los tiempos

Shelton ha sido coach de The Voice desde el estreno del formato en el año 2011, cuando compartió edición con Adam Lvine, Chritina Aguilera y CeeLo Gren, los 'jueces' originales del concurso. El cantante además ostenta el título de 'GOAT' (el mejor coach de todos los tiempos), ya que es el juez que más veces ha ganado La Voz con un total de ocho victorias: temporada 2 (Jermaine Paul), temporada 3 (Cassadee Pope), temporada 4 (Danielle Bradbery), temporada 7 (Craig Wayne Boyd), temporada 11 (Sundance Head), temporada 13 (Chloe Kohanski), temporada 18 (Todd Tilghman) y temporada 20 (Cam Anthony).

Durante su andadura en el talent, Shelton conoció a su actual esposa, la estrella internacional Gwen Stefani, con la que coincidió por primera vez en la séptima edición y con la que contrajo matrimonio siete años después, en julio de 2021. Blake Shelton y Gwen Stefani volvieron a ser compañeros en las sillas rojas del programa hasta en cinco ocasiones más.

El motivo por el que Blake Shelton abandona 'The Voice'

En una entrevista para Access Hollywood, el cantante ha explicado los motivos por los que ha decidido cerrar su etapa en el formato estrella de la NBC. Principalmente, Shelton quiere tener más tiempo para dedicarse a su familia y desarrollar su papel de padrastro con los hijos de Gwen Stefani. “Creo que ser padrastro ha cambiado mi perspectiva en el sentido de que ya no soy la primera persona en la que pienso. Incluso en las pequeñas cosas cuando dices: 'Creo que haré esto', el siguiente pensamiento siempre es: 'Bueno, espera un minuto'. ¿Cómo va eso? O, ¿Qué pensarán?' O, ¿Cómo afectará eso a los horarios?”, empieza reflexionando.

“Creo que la única forma en que realmente puedo hacer eso bien es alejándome de estar comprometido con algo como The Voice, que exige mucho de tu tiempo”, continuó expresando. “No hay forma de evitarlo. Si vas a hacerlo, y quieres hacerlo bien, tienes que estar 150 por ciento. Y siento que esos días quedaron atrás, por ahora. Tengo un trabajo más importante”, ha concluido.

Antes de la final de este miércoles, en la que Gina Miles se convirtió en la ganadora de la temporada 23 de The Voice junto a su coach Niall Horan (ex de One Direction), Blake Shelton comunicó a los espectadores que ya no formará parte de la vigésimo cuarta edición del formato. Cabe recordar que la NBC emite desde el año 2011 dos ediciones al año de La Voz (una en primavera y la otra en otoño), por lo que la exigencia y el compromiso con el programa es mucho mayor.