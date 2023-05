Blanca Paloma, tras ser 17ª en Eurovisión: “El flamenco se tiene que seguir exportando, hemos plantado la semilla”

“Hemos hecho muy buena actuación. Estoy orgullosa. Me quedo con esta experiencia para toda la vida”. Estas han sido las primeras declaraciones de Blanca Paloma tras haber finalizado en decimoséptimo lugar en Eurovisión 2023. La ilicitana no ha perdido la buena actitud del que había hecho bandera durante los últimos días y ha visto el lado bueno de su participación.

Vídeo: Así fue la actuación de Blanca Paloma con su 'Eaea' para España en la final de Eurovisión 2023

Más

Durante la conexión con el post de Eurovisión en La 1, conducido por Aitor Albizua, la cantante insistía en todo lo positivo que le ha dado la experiencia. “Estoy feliz con cada una de las actuaciones que hemos hecho aquí. Esto no era una competición de canciones, era una competición de resistencia. Llevamos muchos días, muchos meses preparando para esto. Lo hemos dado todo”, recalca la artista en su conexión, marcada no solo por sus palabras sino por la aparición del esloveno Bojan Cvjetićanin, cantante de Joker Out, para dejar un mensaje claro: “¡Robada! ¡Robada!”.

“Estoy feliz con la ejecución, me la quedo como una fortaleza”

Lejos de desanimarse, ha puesto en valor el riesgo de apostar por una canción que bebe del folclore patrio como EaEa. “Hay mucho trabajo todavía por hacer, el flamenco se tiene que seguir exportando. Es una semilla que hemos plantado para que vaya creciendo en el corazón de la gente. Esto no ha hecho más que empezar”, reiteraba, y proclamaba: “Yo ya he ganado por haber traído mi propuesta hasta aquí”.

“Ojalá más propuestas arriesgadas en el futuro, que es lo que importa”, decía durante una conexión donde ha podido ver imágenes de sus allegados en El Altet y de sus compañeros del Benidorm Fest desde la ciudad alicantina. Durante la conexión también ha recibido los elogios de otra representante eurovisiva como Ruth Lorenzo, encargada de comunicar los puntos del jurado español en esta edición, que le ha dado un consejo: “Ahora no sientas algo que resquemor en tu corazón. Siéntete ganadora y reina que es lo que eres”.

Ella decía sentirse así “literalmente”: “Estoy feliz con la ejecución y me la quedo como una fortaleza, como un punto de partida”, repetía, orgullosa de haber tenido “la valentía de haber traído algo a Eurovisión que era arriesgado”. Como ha añadido en otro momento, en EaEa “se reunían muchos ingredientes que queríamos cocinar a fuego lento, como una tortilla de patatas que queríamos que Europa se comiera”.

“Superfeliz de haber compartido edición y de haber conectado” con Loreen

“Para mí, este es el éxito, haber llegado con tanta tranquilidad. Sé que este pellizco a veces va lento, a su ritmo, y que la semilla ya está plantada. Que crezca”, continuaba con el mismo deseo sobre reivindicar el flamenco y lo autóctono durante una conexión en la que también dedicó palabras a Loreen, la ganadora de Eurovisión 2023.

La española se declaraba “superfeliz de haber compartido edición y de haber conectado” con la sueca. “Felices de haber coincidido con ella”. Aunque hacía extensible esta opinión del grueso de aspirantes de esta edición: “Todos tienen gran talento y estaba muy complicado”.

La actuación de Blanca Paloma en la final de Eurovisión 2023