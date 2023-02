Blanca Paloma canta para los Reyes su 'EaEa' antes de Eurovisión: “Me lo ha pedido Letizia”

Blanca Paloma continúa con la promoción de EeEa, canción con la que representará a España en el próximo festival de Eurovisión tras alzarse con el preciado Micrófono de Bronce en el Benidorm Fest 2023. Tras su reciente paso por la alfombra roja de los Goya, este jueves ha hecho parada en la feria ARCO de Madrid en la que ha tenido la oportunidad de cantar para los Reyes.

Blanca Paloma, sobre su 'EaEa': "Es la primera canción de Eurovisión que lleva el compás de bulería"

Los monarcas han sido los encargados de inaugurar la 42 edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), que en esta ocasión no tendrá un país invitado, sino que estará dedicada al Mediterráneo. Felipe VI y Letizia han dado el pistoletazo de salida al evento cultural y han realizado un paseo por algunos de los stands que ha acabado con una especial actuación musical.

Así fue la actuación de Blanca Paloma para los Reyes

En el expositor de RTVE les esperaban Blanca Paloma y su guitarrista, José Pablo Polo, también compositor del tema con el que defenderá a España en Liverpool, ciudad que en mayo acoge el festival de la canción. Juntos han interpretado una versión acústica de EaEa, esa nana que, como ya contamos, es un homenaje de la ilicitana a su abuela Carmen.

“¿Les gustaría que cantáramos?”, preguntó Blanca Paloma, tal y como recoge Efe. “Nos encantaría”, respondió Letizia antes de que la cantante se dispusiese a entonar su canción. Al término, los reyes Felipe VI y Letizia le han agradecido su gesto y han pedido fotografiarse junto a la artista y su músico.

La conversación entre los Reyes y Blanca Paloma

Minutos más tarde, Blanca Paloma ha entrado en directo en el Canal 24 Horas de TVE, donde ha explicado cómo ha sido su experiencia. “Qué locura... ¿Qué acaba de pasar? Aún estoy en shock. Cuando me lo ha pedido Letizia ha sido como ¡por supuesto!”, ha matizado la cantante.

“Qué honor... Mi madre siempre me dice: 'Allá donde vayas, pásatelo bien, que tú estas preparada hasta para comer en la mesa del Rey'. No he estado en la mesa, pero he podido cantarle y es una experiencia que me llevo para toda la vida”, ha expresado la joven antes de desvelar algunos detalles de su conversación con los monarcas.

“Estaban curiosos de saber sobre esta propuesta tan de raíz, tan de nuestra identidad y de nuestro país. Hemos estado conversando que además del folclore flamenco, tenemos el gallego, que vimos el año pasado con Tanxugueiras, hemos estado recordando cuando ganó Salvador Sobral en Portugal... Son esas candidaturas especiales y distintas que llaman la atención”, expresó Blanca Paloma.

“¿Te han confesado si son seguidores de Eurovisión?”, le preguntó el reportero de TVE. “Pues no, pero yo he visto que algo manejaban, que conocían el formato”, respondió la artista antes de que el periodista despidiese la conexión.

La próxima parada de Blanca Paloma será en Portugal, ya que actuará este sábado como invitada estelar en la primera semifinal del Festival da Canção, el certamen con el que el país vecino elige a su representante para Eurovisión.