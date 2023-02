Blanca Paloma desvela el secreto que esconde la puesta en escena de 'EaEa' en el Benidorm Fest 2023

Blanca Paloma ha sido la gran protagonista de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2023, coronándose como la más votada de la gala que ha emitido La 1 este jueves gracias a su EaEa y desmarcándose como favorita para llevarse el billete a Liverpool en la final del próximo sábado.

Benidorm Fest 2023: Blanca Paloma, Vicco, Karmento y José Otero cierran los finalistas

Más

La ilicitana ha confesado estar “en shock” todavía por el resultado y por su tranquilidad a la hora de gestionar las emociones vividas durante la noche. “Estaba concentradísima, como nunca. Muy conectada con el momento presente, con lo que estaba pasando, con las mujeres que me acompañaban, con ese grito a nuestras ancestras. Creo que ha llegado, que ha pellizcado, aquí estamos…”, ha comenzado diciendo.

Sobre su puesta en escena de su milimetrada actuación, Blanca Paloma ha desvelado que los flecos rojos colgados representaban el mantón de su abuela, con el que “le abraza”.

Esta vez no está sola sobre el escenario, ya que la arropan cinco mujeres “elegidas como las piezas que han montado este puzzle”. “Su energía es lo que ha hecho posible este rito. El año pasado no sabía a dónde venía, me subí al escenario y me temblaban las piernas, pero lo di todo. Yo este año me he entregado y he volado porque los pichones [sus seguidores] me han impulsado”.

“[A la Blanca Paloma de hace un año...] no le diría nada, porque confío. En mi casa, desde pequeña, me crié en un ambiente de mucho amor. No tenía cuarto de juegos, tenía el cuarto de la música: un espacio de retiro en el que nos juntábamos mi hermana, mi padre y yo con la guitarra. Ese ha sido mi espacio de libertad, por eso estoy aquí, es la forma de expresión con la que me siento más libre. Dentro de mí esta esa ambición positiva de llegar. Es una sorpresa, pero voy a por todas, lo tengo claro y ¡vamos allá la Blanca Paloma!”.

Blanca Paloma ha asegurado que “la familia eurofan es responsable de que hoy yo esté aquí” por “su cariño inmenso”: “Yo he sido una artista de minorías, de sobremesa… En mi circulito y era muy feliz. Se me presentó la oportunidad, le di vueltas y pensé que cuando la vida te ofrece algo así tienes que aprender de eso. Y luego pensé: Igual eres tú la que tiene algo que ofrecerle a eso. Esa emoción me ha traído hasta aquí”.

Sobre las primeras sensaciones que causó su tema, que muchos calificaron de poco apto para Eurovisión, ha dicho: “EaEa descolocó un poco a la gente, pero quería mostrar esa otra cara de Blanca Paloma. Que no se pareciera nada a Secreto de agua era una forma de decir que se parece a mí y a lo que estoy creando. No dejé que ninguna crítica me afectara porque son libres de opinar. Dicen que eaea es un villancico y no van desencaminados porque bebe mucho del folklore”.

Preguntada por la posibilidad de volver a llevar el flamenco a Eurovisión, ha comentado: “Creo que desde 1983 con Remedios Amaya no hemos tenido la oportunidad, y yo estoy preparada para seguir con ese legado flamenco folklórico y electrónico. Tengo un respeto profundo por el flamenco, es una fuente insaciable de la que quiero beber”.

El tema del odio en redes sociales también ha vuelto a salir en esta rueda de prensa, donde los finalistas se han pronunciado tras lo dicho ya por Agoney, por Twin Melody y por Aritz esta semana.

“Ya sabemos a lo que nos enfrentamos pero esto no lo justifica, al público también se le educa. Detrás de cada candidatura hay gente que lucha por un sueño. hay muchas candidaturas, vamos a mirarlas todas, apoyar la que te gusta y ya”, ha comentado Blanca Paloma.

Vicco: “El trabajo ha merecido la pena”

Vicco, que ha pasado a la final como segunda en el ranking, ha afirmado que su objetivo era disfrutar sobre el escenario, y lo ha cumplido. “El trabajo ha merecido la pena, ha sido increíble”. “Tener un equipo que te hace creer en ti es importante y lo mismo con el público, me genera una autoestima que como cantante es muy importante”.

Acerca de la puesta en escena de Nochentera, ha contado que “ha sido un trabajo muy largo” y ha explicado que “queríamos contar cómo te preparas para la fiesta, ves a los amigos y luego lo parten. Y hay una narración de cómo empiezo a cantar en casa con mis amigos y al final puedo llevarlo a un escenario”.

Karmento: “Estoy abrumada”

Igual de emocionada ha llegado a la rueda de prensa Karmento, la tercera finalista de la noche: “Estoy muy emocionada y muy agradecida. No sabía que iba a ser algo tan inmenso”. “Estoy abrumada. Karmento es un proyecto y un camino que ha sido posible gracias al apoyo de la gente que me rodea”.

Sobre la propuesta escénica, ha explicado lo siguiente: “Queríamos que hubiese magia y un proceso hacia el recuerdo, el tránsito y conectar con mis raíces y la tierra que me ha visto crecer. Esto nace de esa pequeña cesta de mimbre, un barco que navega, un velero manchego… Queríamos que mucha gente pudiera conectar con esa idea del refugio”.

“En las votaciones se pasa regular. Las cámaras te van enfocando y ha sido un momento de tensión”, ha confesado la manchega, una de las más apoyadas por el público presente en el Palau D'Esports L'Illa de Benidorm.

José Otero: “Tengo que ser autocrítico y creo que lo podría haber hecho mejor”

El cuarto clasificado de la noche, José Otero, ha valorado su pase a la final con una actuación de Inviernos en Marte en la que tenía un solo objetivo: emocionar. “Me dejé llevar por la canción, por la letra. Tengo que ver el vídeo porque fue una emoción que es lo que estaba buscando. No me fijé en lo técnico porque estos días he estado un poco resfriado y me he dejado llevar por la emoción”.

“Tengo que ser autocrítico y creo que lo podría haber hecho mejor. No he estado bien del todo y me he dejado llevar por la emoción. Mi padre estaría muy orgulloso de estar aquí hoy. Esto no va solo para él, sino para el amor que ha tenido con mi madre”, ha agregado.

Sobre su puesta en escena, ha explicado: “Queríamos hacer una combinación entre el negro y el rojo, colores dramáticos. No queríamos volvernos locos con la puesta y transmitir el mensaje a través de la voz y los bailarines. Le hemos dado el protagonismo a eso”.