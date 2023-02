Blanca Paloma, tras ganar el Benidorm Fest 2023: “Vamos a trabajar mucho para traernos Eurovisión a la 'terreta'”

Blanca Paloma representará a España en Eurovisión 2023 tras su victoria en el Benidorm Fest. Un sueño y “una misión” que tenía encomendada, tal como ha admitido ante los medios de comunicación al finalizar la gala que ha emitido La 1 este sábado 4 de febrero.

Blanca Paloma gana el Benidorm Fest 2023 con 'EaEa' y vuela directa a Eurovisión

“Sigo tranquila, no me lo creo ni yo. Será la yaya, que me tiene poseída. Como si hubiera una misión, como si ella supiera que esto tenía que pasar y me lo está transmitiendo. Esto lo hemos hecho entre todos y vamos a trabajar mucho para traernos el festival a la 'terreta'. Vamos a por todas”, ha comenzado diciendo la intérprete de EaEa, dejando claras sus intenciones de volar alto en Eurovisión.

Blanca Paloma ha ganado el Benidorm Fest al segundo intento, pues en 2022 quedó quinta con Secreto de agua. “Yo que ya estaba pensando en la tercera canción para venir el año que viene también”, ha bromeado la ilicitana, que ha valorado positivamente el aprendizaje que supuso la experiencia del año pasado.

“Yo creo que las cosas que van de poquito a poquito vienen para quedarse. El año pasado yo no tenía ni idea de qué iba a pasar. No era consciente de nada…. El tiempo da sus frutos y estoy orgullosa de este trabajo que he hecho”, ha declarado.

En ese sentido, ha destacado que “El que no cree no llega a ningún sitio, la ambición te lleva a lugares sorprendentes. No estaba en mis planes esto de ir a Eurovisión, el año pasado no me lo hubiera imaginado”. Además, ha hablado del momento en que ha recibido el Micrófono de Bronce de manos de Chanel, excompañera y amiga: “La quiero mucho, tengo ganas de hablar con ella y que me cuente cómo es aquello. Hay que estar preparado para lo que viene”.

Preguntada sobre su condición de favorita en la gran final, ha afirmado que “Estaba preparada para todo. Me quedo muy satisfecha porque nos hemos entregado y para nosotras eso ya era una victoria”. Al final se ha llevado las máximas puntuaciones de jurado y televoto: “El voto que más ilusión me ha hecho es el de los pichones”, ha dicho en referencia a sus fans.

Sobre su candidatura de cara a Eurovisión, ha destacado que “fuera de España se ama muchísimo el flamenco. El flamenco es de todos, universal, y nosotras lo hacemos desde un lugar muy propio nuestro. Nos lo hemos llevado a nuestro terreno. Cuando se hace algo con verdad y autenticidad llega donde tiene que llegar y pellizca. Espero que Europa tenga el pecho preparado para el pellizco”.

Los secretos de su candidatura

El viaje comenzó hace meses, cuando presentó EaEa al Benidorm Fest como compositora, sin intención de volver al festival como intérprete. “Presentamos EaEa como compositores. Pensaba que no iba a repetir este año, decía que gustaría que la aprovechara otro artista emergente... pero cuando supimos que se abría el número de candidatos pensé que una plaza podía ser para mí”.

Acerca de su puesta en escena, ha contado cómo empezó a idearla: “Comenzamos a pensar en elementos y algunos los descartamos, como una silla flamenca. Queríamos que hubiera un elemento flamenco, pero que no fuera un flamenco al uso. Al final el mantón es el lugar de confort del que quería partir en esa puesta en escena. Y el viaje de empoderamiento, el trance y la catarsis de las ancestras”.

Blanca Paloma, escenógrafa de profesión, también ha revelado que “en la primera reunión el mantón era un bosque de flecos y TVE nos dijo que eso era imposible, ¡lo que se enreda eso!”. Y además, ha confirmado que quiere mantener la escenografía tal cual para Liverpool: “Estamos muy contentos con el resultado y me encantaría preservar ese círculo de flecos”.

Por último, la ganadora del Benidorm Fest ha querido lanzar un mensaje de respeto en contraposición al hate que ha marcado el festival, tal como hemos analizado. “Aprovecho para seguir pidiendo respeto para todos los compañeros que han trabajado durísimo para tener este resultado de la final, que ha tenido un nivelazo brutal”.