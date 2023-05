Blanca Paloma perfecciona su 'EaEa' en el ensayo de la final de Eurovisión 2023, con el “debut” de Graham Norton

Sin apenas tiempo para asimilar los resultados de la segunda semifinal, que registró un buen dato de audiencia en La 1, Eurovisión 2023 ya ha empezado a preparar el espectáculo de la gran final que emitirá TVE este sábado 13 de mayo a partir de las 21 horas. Blanca Paloma y sus 25 rivales han realizado en la mañana de este viernes el primer ensayo general de la final del festival, el último antes de jugarse el 50% de sus puntuaciones en el llamado jury-rehearsal.

La representante española, que actuará en la octava posición de la gran gala final, ha salido al escenario del M&S Bank Arena de Liverpool para interpretar una vez más su EaEa mientas el equipo de la BBC trata de pulir los detalles finales de la realización diseñada por RTVE y el equipo de Blanca Paloma.

En esta última prueba de fuego previa al ensayo de jurados, que será este viernes a las 21 horas, se ha mantenido la realización de la actuación que fue publicada por la UER en la noche de este jueves sin apenas cambios. En lo que respecta al aspecto vocal, la artista ilicitana ha vuelto a demostrar la solvencia que acostumbra, rozando la excelencia.

Por tanto, Blanca Paloma y sus palmeras y bailarinas ya están listas para repetir el mismo trabajo ante los jurados internacionales y tratar de conseguir la máxima puntuación. Como ya es sabido, las valoraciones de este viernes noche son los puntos que cada país otorga en directo en la final, y a los que se suma después el televoto.

🕊️ Blanca Paloma lo borda en el primer ensayo general de la final de #Eurovision2023.



🕊️ Blanca Paloma lo borda en el primer ensayo general de la final de #Eurovision2023.

▶️ Así suena el final de su 'EaEa' desde el Liverpool Arena

Loreen y Käärijä, a punto para el gran duelo

En lo que respecta a las 25 candidaturas restantes, el show ha arrancado con las austriacas Teya y Salena, que abren la final con su pegadizo Who The Hell is Edgar? sobre Edgar Allan Poe. A continuación se han encadenado actuaciones de distintos géneros como Ai coraçao de Portugal, Solo de Polonia o Évidemment de Francia hasta que ha llegado el turno del EaEa, la primera del top-5 de favoritos en salir al escenario.

Y de Blanca Paloma a Loreen, que ha ensayado su Tattoo como la candidata número uno a ganar, según todos los pronósticos. Lo ha hecho demostrando una seguridad imponente, propia de una ganadora de Eurovisión como ella. El mismo aplomo que el italiano Marco Mengoni, que ha emocionado en el pase de su Due vite.

Otro de los momentos más señalados del ensayo ha sido la antepenúltima prueba de Käärijä, el candidato de Finlandia que 'amenaza' con disputar con Suecia el Micrófono de Cristal. Gustaph de Bélgica, Joker Out de Eslovenia y Noa Kirel de Israel han firmado también pases totalmente solventes para llegar a la gran final con toda la confianza del mundo.

Kalush Orchestra y Sam Ryder, protagonistas de la final

Y de los candidatos de Liverpool 2023, a los ganadores de Turín 2022. La banda ucraniana Kalush Orchestra será la encargada de abrir la final de Eurovisión con un gran número musical que incluye la canción Stephania con la que se proclamaron vencedores, y que han ensayado este viernes ante la prensa.

También han pisado el M&S Bank Arena otros vencedores y representantes históricos de Ucrania en Eurovisión como Jamala, GO_A, Tina Karol y Verka Serduchka, que han puesto a punto su participación en el icónico desfile de banderas de los artistas de esta edición. Sam Ryder, subcampeón de 2022 para Reino Unido, firma otra de las actuaciones estrella de la final, como si de un ganador de Eurovisión se tratara.

Todo esto bajo la atenta mirada de las presentadoras Hannah Waddingham, Alesha Dixon, Julia Sanina y el icónico Graham Norton, que se ha incorporado a sus compañeras para practicar la conducción de la gran final de Eurovisión 2023.