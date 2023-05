Blanca Paloma, tras regresar de Eurovisión 2023: “A mí la puntuación no me afecta en absoluto”

Tres días después de la final de Eurovisión 2023, y tras un breve descanso, Blanca Paloma ha vivido el recibimiento de la prensa española en las instalaciones de RTVE. La ilicitana no ha podido contener la emoción al asistir a este encuentro, en el estudio 5 de Prado del Rey, donde verTele ha estado presente.

Blanca Paloma, tras ser 17ª en Eurovisión: "El flamenco se tiene que seguir exportando, hemos plantado la semilla"

La cantante hablaba de “lagrimitas de agradecimiento y de felicidad” al afrontar este calor generalizado, después de haber quedado decimoséptima en el certamen musical. Un puesto por debajo de las expectativas marcado por el bajo voto del público. Nada de esto desluce el trabajo: “Nos sentimos muy orgullosos de ese trabajo”, declaraba María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, al comienzo del acto. “Lagrimitas del Nilo solo las queremos oyéndote cantar”.

“Me siento inmensamente agradecida y feliz, y estoy celebrando con vosotros esta vuelta. Es un punto de partida muy importante para mí”, añadía la artista, redundando en el discurso que enarboló al concluir el festival. Ahora, se encuentra ya descansada y con la posibilidad de reflexionar con perspectiva sobre todo lo vivido.

“Las tablas que saco de esta experiencia son incomparables”

“He dormido un día entero. Necesitaba recuperar fuerzas porque las he entregado todas. Me he dejado la piel en cada intervención, por sencilla que fuera. Llevábamos dos semanas en Liverpool al pie del cañón y no solo todo este último tramo”, reconoce la alicantina, que recuerda que casi lanza EaEa en la actuación de Benidorm Fest Stars, la gala navideña con los cantantes de la primera edición del Benidorm Fest, grabada antes de conocerse que era una de las finalistas de la segunda edición.

“La vida me dio un vuelco y solo puedo dar las gracias porque la experiencia y las tablas que saco de esta experiencia son incomparables”, añade la artista, que se emociona también al recordar cómo fueron las horas previas a la final, con la presencia de sus padres “y medio pueblo” en Liverpool.

“Aquello era lo que necesitaba para el último empujón. Me regalaron la medallita que pertenecía a mi abuela y el mantoncillo que ella llevaba en el pecho”, comenta emocionada. “Esa coraza del vestuario es una muestra de fortaleza y a la vez te muestra la entraña y el corazón, que es de donde yo me expreso”.

“Repetiría, vamos... me voy a poner las pilas con el inglés”

De la experiencia asegura que se queda “con la convivencia, con la actitud de todos mis compañeros artistas”: “Entre nosotros todo ha sido puro compañerismo. Esto es una competición para los demás, nosotros queríamos hacer bien nuestro trabajo. Eso es lo que me llevo”, afirma la cantante, que relativiza el resultado y reitera la reivindicación del folclore y la tradición cultural patria.

“Aunque no hayamos pellizcado todos los corazones europeos que nos esperábamos, hemos plantado una semillita que voy a seguir regando y va a seguir creciendo. Los retos van a su ritmo y hay que dejarles tiempo. No ha sido la primera, pero aquí hay Blanca Paloma para rato. Esto ha sido un gran impulso, un gran trampolín, y toda la gente que lo vio y no me votó, podrá volver a verlo”, asevera.

De su papel, de hecho, se declara “orgullosísima”: “ Lo dije desde que acabó la gala. Podía haber estado en shock, porque este evento es tan grande en persona que no se puede explicar con palabras. Me siendo una privilegiada por haber vivido esta aventura”. Tanto como para, ahora, dejar la puerta abierta a una nueva intentona. “Repetiría, vamos... me voy a poner las pilas con el inglés”.

“Es una canción que requiere un tiempo”

Volviendo a las valoraciones, Blanca Paloma volvía a poner sobre la mesa lo relativo del puesto: “Sabéis que a mí la puntuación no me afecta en absoluto. Toda Europa lo ha visto”.

Para la cantautora, resulta vital haber mantenido el interés y el nivel durante los últimos meses. “Llevamos una pretemporada en la que hemos estado dando lo mejor de nosotros y haciendo disfrutar a la gente. Ese es el éxito, no un resultado sino amar el camino. Creo que la sociedad en general llevamos muy mal lo de perder, o lo de no ganar. Yo me siento ganadora desde antes del Benidorm Fest, cuando di con esta canción y cuando me conectó con toda la gente que ha apostado por esta candidatura que es muy valiente. Viendo los resultados no deberíamos echarnos para atrás. Estoy muy agradecida a que la seleccionarais y luego a que todo el público la apoyara”.

Sí ha querido hablar de las expectativas que se habían levantado en torno a EaEa. “Creo que a mucha gente le ha chocado que en las apuestas estuviéramos arriba y luego no nos votaran. Quiero comentar esto porque creo que es muy importante: cuando salió la canción en el Benidorm Fest también descolocó a la gente, es una canción que requiere un tiempo”, defiende, y recuerda que “la gente europea escuchó la canción por primera vez en la gala”.

“En las apuestas subimos porque la gente fue siguiendo el recorrido. Para mí no llega a ser algo literal. Es un género de música y un impacto visual que requiere quizás una segunda oportunidad”, agregó la artista, que se vio refrendada por Eizaguirre. “No se puede asociar una cifra a si se ha hecho bien o se ha hecho mal. Esto es algo cultural que se asocia la victoria sólo a una posición numérica, y esto va mucho más allá”.

“Estás en el top-3 de las actuaciones de España en los últimos 10 años”

Lo cierto es que las palabras de orgullo han sido definitorias por parte de la corporación al entrar a valorar esos resultados. Así ha sido desde el principio, cuando realzaban las métricas de audiencia y señalaban que Eurovisión había conseguido “entrar en el público más difícil de conquistar, el de la gente joven”, situando el índice de penetración en el 60%. Ahora bien, para la pública el éxito va más allá.

“En la última década han sido muchísimos los artistas que nos han representado. Todo el mundo pone lo mejor de sí mismo en ese festival. Es un festival maravilloso”, intervino Eizaguirre, que desde el punto de vista corporativo destacó que “todas las personas que van son los mejores embajadores para que esta casa pueda seguir presentando cada año artistas de primerísimo nivel”.

No quedó ahí la cosa, pues hubo encendidas alabanzas a la representante de 2023: “Estás en el top-3 de las actuaciones de España en los últimos 10 años”. Blanca Paloma acompaña, a juicio de la directiva, a Chanel y a Ruth Lorenzo y Pastora Soler, empatadas, en esa podio simbólico.

Y, a fin de seguir ampliando ese listado, está ya en marcha el III Bendorm Fest, que se celebrará en 2024 y del que se publicaron recientemente las bases: “Está en marcha y vamos a estar peleando para otra gran edición”, avanzaba la directiva. “Volvamos a ir a Suecia a tocar esa puerta, porque vamos a seguir dándolo todo”.