Blanca Paloma tuvo que evitar hasta tres preguntas íntimas en TVE, ante la insistencia de Toñi Moreno

Blanca Paloma vivió este domingo su jornada más mediática. Tras encontrarse en Benidorm con la prensa desplazada y ofrecer sus primeras entrevistas con el Micrófono de Bronce en la mano, la ganadora del Benidorm Fest 2023 y próxima representante de España en Eurovisión viajó a Madrid para visitar Plan de tarde. Y fue en el programa de Toñi Moreno en TVE donde se enfrentó a unas preguntas comprometidas de las que salió airosa, pero por las que acabó recibiendo un consejo de la presentadora.

Así es Blanca Paloma, representante de España en Eurovisión 2023 y nieta de la yaya Carmen

Después de contar cómo había vivido las últimas horas y a quién había enviado los primeros mensajes una vez certificada su victoria en el festival de RTVE, la ilicitana tuvo que hacer frente a unas cuestiones más íntimas. “¿Has dormido sola esta noche?”, le preguntó la conductora, interesada por profundizar en la vida privada de la artista. “Bueno, sola, sola...”, respondió Blanca Paloma entre risas y enseñando la camiseta con la imagen de su yaya Carmen.

“Muy buena, muy rápida”, le dijo la presentadora, también riendo. Pero no conforme con la respuesta, Toñi Moreno volvió a lanzarle otra del mismo corte: “¿Con quién has dormido esta noche?”. “Con la yaya Carmen, todos los días con la camiseta puesta, te lo juro”, insistió la intérprete de EaEa, dejando claro que no quería entrar en cuestiones de índole personal.

Toñi, a Blanca Paloma: “Tienes que buscarte otras respuestas”

Nieves Herrero, que se encontraba entre el grupo de tertulianos este domingo, se sumó al interrogatorio. “¿Pero estás enamorada? Por favor, ¡es que queremos saberlo todo de ti!”, le dijo la comunicadora. “Cuenta lo que quieras”, apuntó Toñi, rebajando el tono, a lo que Blanca Paloma contestó: “Hombre, yo vivo enamorada de la vida”.

Tras dar esa contestación, la presentadora de Plan de tarde le lanzó un consejo. “Escúchame, te voy a decir una cosa, Blanca. Tienes que buscarte otras respuestas, porque como digas eso en una rueda de prensa... Yo decía antes ”vivo enamorada de la vida“ y veía a los periodistas diciendo 'pff...'”, aportó.