Blanco se disculpa con una canción tras su actitud en Sanremo: “He caído”

Blanco, ganador del Festival de Sanremo 2022, ha pedido perdón por su comportamiento durante la gala de la edición de 2023 del prestigioso certamen musical de la RAI italiana. El cantante ha aprovechado su perfil en Instagram para “pedir disculpas a la ciudad de las flores”, después de destrozar el escenario molesto por los fallos de sonido durante su actuación.

Esta declaración acompaña a una imagen de una poesía, escrita a mano, en un bloc de notas. Se trata de una composición dedicada al teatro Ariston, donde tuvo lugar el surrealista y bochornoso incidente. “Caen flores, Ariston. Se rompen flores, Ariston. Se baja el telón, Ariston. Te he hecho llorar como a mi mamá, Ariston”, escribe el artista, que fue representante de Italia en Eurovisión junto a Mahmood.

“No soy como me querías, pero por fin soy yo mismo”, culmina el poema.

La letra de Blanco, traducida

“Caen flores, Ariston.

Se rompen flores, Ariston.

Se baja el telón, Ariston.

Te he hecho llorar,

como a mi mamá, Ariston.

Me has visto frágil

como un niño.

Y justo aquí,

donde me has enseñado a correr,

he caído.

Me he partido la cara y he llorado, Ariston.

Pero luego...

Me río, me río, me río, me río y me río

Porque no soy como me querías

Pero por fin soy yo mismo.

Te quiero, Ariston.

Con toda mi locura“

El vídeo del momento

La publicación de Instagram se produjo pocas horas después del momento vivido en la gala. Tras una actuación previa, el artista salió a escena para interpretar L'isola delle rose, un nuevo sencillo en solitario. La actuación estuvo marcada por constantes fallos de sonido y tras quejarse insistentemente de que no se escuchaba por los in-ears, el cantante se guardó el micrófono en el bolsillo y la tomó con la escenografía a patadas mientras sus músicos seguían tocando.

Durante su arrebato incluso llegó a caer al suelo, mientras sus músicos continuaban manteniendo el tipo y ante los abucheos del público de Sanremo. Al volver al escenario Amadeus, el presentador, trató de buscar una explicación a lo que se había vivido. Blanco quiso justificarse por el hecho de que no escuchaba su voz, pero no sirvió para apaciguar al aforo del teatro.