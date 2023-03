Blas Cantó pensó en dejar Eurovisión 2021: “Redacté mi renuncia dos veces, y una de ellas es muy dura”

Blas Cantó pensó en renunciar a su participación en Eurovisión 2021. De hecho, el representante español, que por aquel entonces atravesaba un momento personal muy delicado, llegó a escribir su carta de renuncia en un par de ocasiones, aunque finalmente acudió el festival europeo de la canción.

El artista murciano iba a representar a España en el año 2020, sin embargo, el certamen fue suspendido por la pandemia de coronavirus y su candidatura se pospuso a 2021. Entretanto sufrió dos importantes pérdidas: su padre y su abuela murieron con solo siete meses de diferencia.

“Fui a concursar, pero mi cabeza no estaba en eso. Yo no estaba preparado para estar en una competición. Hay gente que dice 'pues no haber ido'. Ya, pero es que no es tan fácil cuando has firmado un contrato”, explica en una entrevista concedida al canal de YouTube Animales Humanos.

A las desgracias familiares se sumaron las críticas indiscriminadas y el acoso en las redes sociales. Se había formado la tormenta perfecta para que diera un paso atrás, pero el cantante puso rumbo a Eurovisión en 2021.

No fue una decisión fácil. De hecho, la presión lo llevó al límite. “Redacté mi renuncia dos veces. Dos veces. Y una de ellas es muy dura. Pensé en dejarlo”, asegura el intérprete de Voy a quedarme, que fue elegido por RTVE a través de un proceso interno antes de que la cadena pública decidiera lanzar el Benidorm Fest.

“Para mi salud mental era mucho mejor haber renunciado, pero si conseguí cantar sin romperme, también es una superación. Y si mentalmente lo conseguí, si sigo vivo hoy en día, puedo hacer lo que yo quiera en mi vida”, sostiene Cantó.

“En Eurovisión cobra todo el mundo menos el que va a cantar”

No obstante, sacó algunas cosas positivas de la experiencia eurovisiva: “Es el festival con los medios más increíbles en el que he estado nunca. Es alucinante todo lo que hay detrás. Ojalá lo hubiera vivido en un momento de mi vida que no fuera tan doloroso”, continúa el cantante, agradecido de haber coincidido con Eva Mora, jefa de la delegación española en Eurovisión, que por entonces era periodista de TVE y se encargaba de informar del festival: “Estoy muy feliz de que ella haya estado en mi camino de Eurovisión y haber hecho todo lo posible por ordenar las cosas, porque luego ha servido para todo lo que está sucediendo ahora”.

Preguntado por otros beneficios del certamen, en este caso monetarios, el murciano deja muy claro que hay pocas posibilidades de hacerse de oro: “En Eurovisión cobra todo el mundo menos el que va a cantar. Lo que pasa es que, si eres listo y la canción es tuya, algo te llega. Pero no vas por el dinero, normalmente cobra todo el equipo menos tú. No pasa nada, sabes que es una oportunidad que tendrás que aprovechar”.