Boomerang TV ficha a Jorge Pezzi como CEO, tras ser director general de LaCoproductora

Jorge Pezzi es el nuevo consejero delegado de la productora de televisión Boomerang TV. Su fichaje se hará efectivo en abril y tiene como objetivo “impulsar la ampliación” del catálogo de la compañía “con proyectos innovadores y ambiciosos”, así como “fortalecer la posición de Mediawan en el mercado audiovisual español”.

Pezzi fundó LaCoproductora en 2018 y hasta ahora ha sido su director general. “Combina un perfil gestor con sólidas habilidades creativas en publicidad, desarrollando estrategias y campañas para importantes marcas nacionales e internacionales”, destaca Boomerang TV en el comunicado con el que ha anunciado este cambio dentro de su cúpula directiva.

Durante sus años al frente de LaCoproductora, Pezzi también ha sido productor ejecutivo en algunos de los proyectos de la compañía que ahora forma parte del Grupo Prisa: el formato original de Movistar+ El cielo puede esperar, Palo y Astilla de La Sexta, Por H o por B de HBO, Dos años y un día para Atresmedia o La reina del pueblo de Flooxer (Atresmedia).

También ha estado al frente de proyectos cinematográficos como Cámera café, La película, el largometraje documental Viaje a alguna parte y programas como El condensador de fluzo para La 2 o la adaptación española del formato de NBCU That's My Jam para Movistar Plus+.

“Trabajaré enérgicamente para consolidar la posición de Boomerang TV como uno de los líderes clave del sector en España, creando nuevos proyectos ambiciosos, con proyección internacional y con una firme apuesta por el talento local. Promover sinergias dentro de las empresas del Grupo Mediawan también ofrecerá sólidas oportunidades de desarrollo. Gracias a Mediawan, somos un actor competitivo clave y un socio estratégico para todos los creativos y es el mayor activo para impulsar el desarrollo global de la compañía”, declara Jorge Pezzi.

Por su parte, Elisabeth d'Arvieu (CEO de Mediawan Pictures) y Monica Galer (presidenta de Mediawan España) subrayan que “gracias a Pedro Ricote y Juan José Díaz, Boomerang TV ha alcanzado su posicionamiento estratégico en un sector en crecimiento y cada vez más competitivo para convertirse en una de las compañías de producción más destacadas del mercado audiovisual español. España es un territorio clave para Mediawan y, con la llegada de Jorge Pezzi, estamos encantadas de abrir una nueva etapa de creación y producción de contenidos potentes y premium”.

“Estamos orgullosos de todo el equipo de Boomerang TV. Sin ellos, no habría sido posible construir una estructura tan sólida en contenidos de ficción y de entretenimiento. Durante estos últimos 25 años, hemos tenido la oportunidad de contribuir al desarrollo de la industria audiovisual española y fomentar su crecimiento”, sostiene Pedro Ricote, fundador de Boomerang TV, y Juan José Díaz.