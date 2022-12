Boris calificó de “acusica” a Patricia Conde por su final en 'Masterchef' y aplaudió a Alba Carrillo

Boris Izaguirre acudió a La Resistencia y aprovechó su sección para hablar de los dos temas televisivos del momento: la relación de Alba Carrillo con Jorge Pérez y el final de Patricia Conde en Masterchef Celebrity.

A la primera le brindó todo su apoyo: “Alba Carrillo ha sido lo mejor del mes, ha marcado precedente porque aunque estés con un hombre casado, si tienes tensión sexual y quieres desahogarse, vas y lo haces”, aseguró.

“La están machacando porque es mujer y vengo a defenderla porque es humana, y ha hecho algo muy importante por muchos españoles con tensiones sexuales que no sabemos cómo resolver y porque ha vuelto a usar la sexualidad que está en jaque. Te lo pasaste bomba y tienes que seguir pasándotelo bomba”, exclamó.

Para acabar mirando a cámara y mandándole un mensaje: “Si vuelves a ir a otra cena de empresa y te encuentras a un hombre casado, ¡haz lo mismo que hiciste con Jorge!”.

Boris, sobre Patricia Conde: “Nadie sabe exactamente lo que ocurrió”

Sin embargo, no se mostró tan de acuerdo con el comportamiento de Patricia Conde tras su paso por Masterchef Celebrity, que ha acabado salpicándole: “Ha generado una situación muy tensa. Ella llegó a la final, y en la última prueba hizo huelga de brazos caídos. No quiso seguir adelante, nadie sabe exactamente lo que ocurrió, ni ella misma porque lo ha intentado explicar varias veces, y esa ha sido la razón de su post en Instagram”, empezó narrando.

Seguidamente, lamentó que su buena relación con el programa se viera en jaque por lo siguiente: “Creo que los de Masterchef están muy molestos conmigo porque en su primera prublicación le puse un like y escribí: 'Eres muy emotiva, y muy emocionante, vecina amada', pero luego lo actulizó seis veces y mi post nunca se actualizó de la misma manera. Y de eso me vengo a quejar”.

Algo ha quedado muy claro en esta edición de MasterChef Celebrity pic.twitter.com/NBBCILP5kL — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 13 de diciembre de 2022

Se mostró en desacuerdo con las palabras de Conde: “Dijo que sus compañeros iban drogados al programa todos los días, y lo borró. Es imposible que te enfrentes a una elaboración si no estás sobrio, no les puedes presentar a los jueces algo que has hecho drogado. Esa acusación que hizo en Instagram, la hizo y la borró. Que si la gente se droga, que si le han apagado el horno y mi comentario se queda ahí”, volvió a quejarse.

Para acabar, desveló lo que pondría ahora como comentario :“Patricia Conde fue una vecina muy amada, pero me gustaría que si la persona empieza a desvariar en su Instagram mi comentario pueda actualizarse de la misma manera. Quisiera poner: Patricia no ha estado bien, ha sido de no saber perder y es muy feo ponerse en plan acusica”, zanjó.